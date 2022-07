Corona-Lage in Deutschland: Inzidenz sinkt weiter

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt, bleibt aber weiterhin hoch.

Berlin/Frankfurt – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag (28. Juli) mit 630,4 angegeben. Dies ist der Wert, den das RKI-Dashboard um 04.00 Uhr auflistet. Am Donnerstag der Vorwoche hatte die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 740,3 gelegen.

Nach wie vor liefert die Inzidenz allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit Monaten von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Corona in Deutschland: Erneut viele Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 104.126 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 136.624) und 157 Todesfälle (Vorwoche: 177) innerhalb eines Tages. Auch hier sind Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt aussagekräftig. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 30.702.511 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte allerdings deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Insgesamt weist das RKI-Dasboard 143.702 Todesfälle in Deutschland in Verbindung mit Covid-19 seit Begin der Pandemie aus.

Tag Neuinfektionen Todesfälle Inzidenz Donnerstag (27. Juli) 104.126 157 630,4 Mittwoch (26. Juli) 121.780 181 652,0 Dienstag (26. Juli) 145.472 187 678,7 Samstag (23. Juli) 92.009 116 709,7 Freitag (22. Juli) 107.819 113 729,3 Donnerstag (21. Juli) 136.624 177 740,3 Quelle Dashboard Robert Koch-Institut/RKI

Corona-Pandemie in Deutschland: Bild der aktuellen Infektionslage ungenau

Die aktuellen Fallzahlen und Inzidenzen liefern kein eindeutiges Bild der aktuellen Infektionslage. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende und an Feiertagen viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und die Fälle erst im Wochenverlauf nachmelden. Daher veröffentlicht das RKI Sonntags und Montags keine Zahlen mehr.

Das RKI veröffentlicht täglich die aktuellen Corona-Fallzahlen. (Symbolfoto) © Frank Hoermann / Imago Images

Aktuelle Corona-Fallzahlen: Wichtige Hinweise zu den Zahlen des RKI

Bei den Werten ist zu berücksichtigen , dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden. Am Wochenende ist die Übermittlung durch Gesundheitsämter gesetzlich nicht verpflichtend. Da auch keine direkten Konsequenzen auf Landes- oder Bundesebene folgen, übermitteln zunehmend weniger Gesundheitsämter und Bundesländer die Daten an Samstagen und Sonntagen. Auch an Feiertagen kann es zu Verzögerungen kommen.

, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden. Am Wochenende ist die Übermittlung durch Gesundheitsämter gesetzlich nicht verpflichtend. Da auch keine direkten Konsequenzen auf Landes- oder Bundesebene folgen, übermitteln zunehmend weniger Gesundheitsämter und Bundesländer die Daten an Samstagen und Sonntagen. Auch an Feiertagen kann es zu Verzögerungen kommen. Tagesaktuelle Schwankungen sollten daher – insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn – nicht überbewertet werden. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Für die Beurteilung des Verlaufs ist die Betrachtung des Wochenvergleichs somit zielführender.

sollten daher – insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn – nicht überbewertet werden. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Für die Beurteilung des Verlaufs ist die Betrachtung des Wochenvergleichs somit zielführender. Fachleute gehen seit einiger Zeit zudem von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

zudem von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Deshalb ist bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen zu beachten, dass es wegen der geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann. Eine ausführliche Bewertung der epidemiologischen Situation erfolgt jeden Donnerstag im Wochenbericht des RKI.

