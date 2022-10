Dritte Herbst-Welle trifft schon einige Kliniken – Lauterbach fordert Länder auf, Maskenpflicht einzuführen

Von: Martina Lippl

Teilen

„Wir wollen keine Panik schüren“, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum starken Anstieg der Corona-Fälle im ARD-Morgenmagazin. © Screenshot Moma

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland ziehen weiter kräftig an. Die dritte Herbst-Welle zeigt in Kliniken bereits ihre Wucht. Kommt die FFP2-Maskenpflicht zurück?

Berlin – „Covid is not over“ – (auf Deutsch: Covid ist noch nicht vorbei) – der Satz mit Hashtag verwendet, schafft es in den sozialen Netzwerken immer mal wieder in die Trends. Die Betonung liegt auf immer mal wieder. Die Coronavirus-Infektionszahlen steigen, doch auch wenn die Hälfte des Büros flach liegt, interessiert Corona derzeit eher wenige. Covid-19 hat für viele seinen Schrecken verloren. Dank der Impfstoffe und der Behandlungsmöglichkeiten. Long Covid scheint nur für Betroffene ein Thema zu sein. Dabei schrillen in vielen Kliniken bereits die Alarmglocken. In Bayern herrscht bereits Ausnahmezustand. Pflegekräfte schreiben Brandbriefe. Die Corona-Fallzahlen vom Donnerstag (13. Oktober 2022) im Überblick:

Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI meldet Inzidenz von 793,8 (Stand: 13. Oktober 2022)

Corona-Fallzahlen in Deutschland 13. Oktober 2022 12. Oktober 2022 Corona-Inzidenz 793,8 799,9 Coronavirus-Neuinfektionen 145.213 136.748 Corona-Todesfälle 176 199 Hospilatisierungsinzidenz 11,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern Covid-Intensivpatienten laut DIVI 1675 - davon 464 beatmet 1675 - davon 464 beatmet

Die Corona-Fallzahlen liefern zwar nur ein unvollständiges Bild der Infektionen in Deutschland. Die täglichen Fallzahlen schwanken. Trotzdem zeigen sie deutlich, dass sich doch gerade viele Menschen in Deutschland mit Corona infizieren – auch, wenn kein PCR-Test gemacht wird.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 793,8 (Vortag: 799,9). Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagfrüh hervor. 145.213 Corona-Neuinfektionen und 176 Todesfälle sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden an das RKI gemeldet worden.

Lauterbach: Länder sollten FFP-2-Maskenpflicht wieder einführen

„Wir wollen keine Panik schüren, wir wollen die Länder auch nicht gängeln“, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. Aber, irgendwann müsse jetzt schon darauf hingewiesen werden, dass es besser wäre, die Maskenpflicht einzuführen, betont der SPD-Politiker. Der Bund kann die Länder nicht zwingen, die Corona-Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz anzuwenden. „Die Welle, die sich aufbaut, die wird ja nicht alleine enden. Da muss man reagieren.“

Zudem sei traurig, dass wir uns an so viele Corona-Tote gewöhnen. Insgesamt sieht Lauterbach sich gut auf die Herbst- und Winterwelle vorbereitet. Es gäbe gute Impfstoffe, Arzneimittel und bessere Daten.

Berlin stimmt nächste Woche über eine Maskenpflicht in Supermärkten und Geschäften ab. Das kündigte die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) angesichts des Infektionsgeschehens in Berlin bereits am Mittwoch an. Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kann sich eine Maskenpflicht für ihr Land vorstellen.

Indes fordern Ärztevertreter die Länder zum raschen Handeln auf. „Überall dort, wo die Inzidenzen jetzt durch die Decke gehen, müssen die Länder mit einer FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und in öffentlich zugänglichen Innenräumen reagieren“, sagte die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna der Funke-Mediengruppe. (ml)