Frank-Ulrich Montgomery gibt eine Schätzung ab, wie viel Prozent der Menschen Impfgegner sind. Immunologen wollen Minderjährige mit einbeziehen. Der News-Ticker.

Eine baldige Herdenimmunität gegen das Coronavirus*? Weltärzte-Chef Montgomery ist skeptisch. (siehe Erstmeldung)

Auch Kinder und Jugendliche müssten dafür eine Impfung* erhalten, fordern Experten. (siehe Erstmeldung)

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann drängt zum Impfen und fordert ein härteres Durchgreifen gegen „Impfschwänzer“. (siehe Update vom 6. Juli, 15.55 Uhr)

Update vom 6. Juli, 15.55 Uhr: Baden-Württemberg will ein härteres Vorgehen gegen so genannte Impfschwänzer prüfen - also gegen Menschen, die einen vereinbarten Corona-Impftermin nicht wahrnehmen und auch nicht absagen. „Das ist unsolidarisch und unverantwortlich gegenüber denen, die geimpft werden wollen“, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Der Aufwand, um die gesetzlichen Grundlagen für eine Bestrafung zu schaffen, sei gigantisch. Darum müsse sich der Bund kümmern. Die Landesregierung werde aber prüfen, ob Impfschwänzer ersatzpflichtig seien für entstandene Kosten, so Kretschmann - insbesondere, wenn Impfstoff vernichtet werden müsse.

Corona in Deutschland: Bestimmte Erleichterungen nur für Geimpfte? Kretschmann mit klarer Ansage

Kretschmann stellte, wie auch Weltärztechef Montgomery (siehe Erstmeldung), infrage, ob eine Herdenimmunität angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante erreicht werden kann. Es sei deshalb wichtig, dass sich alle impfen lassen. „Sonst können wir die Pandemie gar nicht mehr beenden“, sagte Kretschmann. „Impfen ist das einzige Mittel, das wir haben, um die Pandemie in die Knie zu zwingen.“

Das Testen ist aus Sicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten nicht zwangsläufig ein vollwertiger Ersatz für die Corona-Impfung. Die Ergebnisse der Antigentests würden bei der Delta-Variante unsicherer. „Da muss jeder damit rechnen, wenn er nicht geimpft ist, dass er bestimmte Erleichterungen einfach nicht mehr wahrnehmen kann.“ Das werde derzeit geprüft, so Kretschmann.

Weltärztechef: Das passiert mit den „zehn Prozent, die sich ums Verrecken nicht impfen lassen wollen“

Erstmeldung vom 6. Juli: Berlin - Eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus ist „kurzfristig nicht erreichbar“. Das sagte Weltärztebund-Präsident Frank Ulrich Montgomery den Funke-Medien vom 6. Juli. Der Anteil der Geimpften und Genesen müsste nach neuen Rechenmodellen bei rund 85 Prozent liegen, so Montgomery.

„Die zehn Prozent, die sich ums Verrecken nicht impfen lassen wollen, werden ihre Immunität erreichen, indem sie eine Erkrankung durchmachen“, erklärte der Weltärztebund-Chef. Das werde dann geschehen, „wenn wir alle Vorsichtsmaßnahmen fallen lassen“.

Der Schlüssel zum Erfolg gegen das Virus sei eine möglichst hohe Durchimpfung der Bevölkerung, sagte Montgomery. Dafür müssten die Impfskeptiker überzeugt und Anreize gesetzt werden, damit sich mehr Menschen impfen lassen. „Ich glaube aber nicht, dass wir auf die Maske komplett verzichten können.“

Corona in Deutschland: Herdenimmunität nicht ohne Impfung von Kindern?

Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie indes geht davon aus, dass eine Herdenimmunität ohne die Impfung von Kindern und Jugendlichen nicht erreichbar ist. Das sagte deren Vizepräsident Reinhold Förster, ebenfalls den Funke-Zeitungen vom Dienstag. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat vorerst keine generelle Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren ausgesprochen.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie aktuell bei 4,9. Am Sonntag und Montag war der Wert mit 5,0 angegeben worden, am Samstag mit 4,9. Es wurden binnen 24 Stunden 440 Corona-Neuinfektionen sowie 31 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Allerdings verdoppelte sich der Anteil der Ansteckungen mit der Delta-Variante nach den vorläufigen Zahlen aus der dritten Juniwoche erneut auf nun 37 Prozent. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

