Camper in Spanien: Illegalem Stellplatz am Traumstrand droht das Aus

Von: Sandra Gyuratis

Die Playa Percheles an der Küste von Murcia im Südosten von Spanien zieht Camper magisch an. Doch nun droht das Aus. © Rathaus Mazarrón

Viele Camper vor allem aus Deutschland zieht es an einen der vielleicht letzten Traumstrände an Spaniens Mittelmeerküste. Warum dem Stellplatz an der Playa Percheles an der Küste von Murcia die Schließung droht, steht in diesem Artikel:

Mazarrón - Campen direkt am Strand unter Palmen und mit Bergen statt Betonhochburgen im Hintergrund: Auf einem Stellplatz direkt an dem Naturstrand Percheles an der Küste von Murcia war das bisher möglich. Doch nun wird der bei Campern beliebte Platz in Mazarrón im Südosten von Spanien aller Wahrscheinlichkeit nach geschlossen, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Stadt Mazarrón hat nach einem vier Jahre dauernden Streit mit dem Besitzer des Stellplatzes ein Enteigungsverfahren eingeleitet. Die Anwohner atmen auf und hoffen auf freien Zugang zum Strand. Doch der Stellplatz-Betreiber stellt sich quer.