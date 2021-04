Nach Auto-Unfall: Star-Magier will Schadensersatz, weil er Hellsichtigkeit verloren hat

Ernsthaft?

von Jasmin Pospiech

Erst Auto-Unfall, dann Karriereknick und Liebesfrust: Ein Promi-Hellseher verlangt deshalb 172.000 Euro Schadensersatz. Doch er hat wohl die Rechnung ohne die Richterin gemacht.

London – Es ist schon fünf Jahre her, aber Maurice Amdur hat angeblich noch immer darunter zu leiden: Der einstige „Promi-Guru“ hatte einen Auto-Unfall im Marble-Arch-Kreisverkehr in London. Seitdem geht es für ihn nur noch bergab: karrieretechnisch wie auch in der Liebe. Damals war der heute 56-Jährige gerade auf dem Heimweg in seinem Jaguar Cabrio, als ihm jemand unglücklicherweise von hinten ins Auto fuhr. Das angebliche Medium, das einst die „Reichen und Schönen“ beriet und sogar seine eigene Show namens „Maurice’s Psychic World“ beim Fernsehsender Sky hatte, hat seitdem angeblich nur noch Pech.

Denn Maurice Amdur behauptet, dass er durch den Zusammenstoß seine übernatürlichen Kräfte bzw. seine Hellsichtigkeit verloren habe, wie 24auto.de berichtet. Schließlich soll der angebliche „Promi-Guru" nicht nur Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen erlitten haben, sondern sich seitdem nicht mehr richtig konzentrieren können. Das habe seine Arbeit, seine Klienten zu „lesen", massiv beeinträchtigt. Außerdem habe der Unfall dafür gesorgt, dass er impotent geworden sei und ihn deshalb schließlich seine damalige Freundin verlassen habe. Deshalb hat er von der Versicherung des Unfallverursachers einen saftigen Schadensersatz von 172.000 Euro gefordert. Doch die zuständige Richterin Elizabeth Backhouse hat jetzt seine Forderung zurückgewiesen und ihm schließlich noch die Prozesskosten aufgebrummt, die voraussichtlich bei über 115.000 (!) Euro liegen werden.