Der Murner See liegt bei Wackersdorf (Landkreis Schwandorf). Dort bietet sich eine Wanderung an, wie auf der Website sehenswerter-bayerischer-wald.de zu lesen ist. Die Strecke um den See ist 6,5 Kilometer lang und eben. Damit ist sie auch für Familien mit Kindern geeignet. © IMAGO / agefotostock