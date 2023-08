British Airways kehrt an NRW-Flughafen Köln/Bonn zurück – mit neuem Ziel

Zwischenfall an Bord: Im Cockpit einer Maschine von British Airways trat Rauch aus. (Symbolbild) © News Images/Imago

Nach jahrelanger Abwesenheit während der Corona-Pandemie fliegt British Airways bald wieder von Köln/Bonn. Diesmal zum größten Flughafen Großbritanniens.

Köln/Bonn – Während der Corona-Pandemie brach der Flugverkehr in ganz Deutschland massiv ein. Die Folge: Viele Airlines reduzierten ihr Angebot massiv. So auch British Airways. Die britische Airline zog sich unter anderem vom Flughafen Köln/Bonn zurück. Doch nach jahrelanger Abwesenheit wird sie noch 2023 zurückkehren. Zukünftig startet die Fluggesellschaft damit neben dem Flughafen Düsseldorf auch von einem zweiten Airport in NRW – ebenfalls nach London. Aus Köln wird jedoch nicht mehr der Gatwick Airport, sondern das internationale Drehkreuz Heathrow angeflogen.

24RHEIN berichtet, ab wann und wie oft British Airways von Köln nach London fliegt.