Wie „Weisswürscht mit Ketchup“: Hofbräuhaus in Berlin verkauft Brizza

Von: Yasina Hipp

Der Kulinarik sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber Pizza und Brezn zu vermischen, kann gewagt sein. Wir haben die Brizza getestet.

Berlin/München – Bayerisches Essen ist einfach lecker. Nichts geht über Weißwürste, Leberkas und Co.. Die deftigen Gerichte haben es mittlerweile längst auch vom Biergarten- und Wirtshaus-Tisch in die Supermärkte geschafft. So bieten unter anderem Aldi und Lidl immer wieder „Wiesn-Schmankerl“ an.

Einige davon kommen bei eingefleischten Bayern aber allerdings weniger gut an. Genauso gewagt wie Weißwürste in Senfsauce klingt das Hybrid aus Pizza und Brezn, welches im Hofbräuhaus in Berlin auf der Karte steht. Unsere tz-Reporterin testet die italienisch-bayerische Kreation hunderte Kilometer fernab der Heimat.

Hofbräuhaus-Gericht im Test: Münchener sind skeptisch

Auf Facebook zeigten sich tz-User skeptisch. Einer schreibt: „Die essen auch Weisswürscht mit Ketchup und Sauerkraut, also was soll‘s“, ein anderer meint nur: „Ich hab in Berlin im Lidl auch schon mal Bier gekauft. Das gibt es dort auch. Schmeckt aber halt net.“ Die Erwartungen an die Brizza scheinen also nicht allzu hoch zu sein. Vor Ort gibt es die kuriose Kreation dann in drei Geschmacksrichtungen:

„Hofbräu Brizza“ mit Obazda, Speckwürfeln, Emmentaler, Bergkäse, Zwiebeln und Schmand

„Münchener Brizza“ mit Weißwurst, Emmentaler, Bergkäse, Zwiebeln, Schmand und Senf

„Wiesn Brizza“ mit buntem Gemüse, Emmentaler, Bergkäse, Zwiebeln, Schmand und Rucola

Die Mischung aus Pizza und Brezn gibt‘s im Hofbräuhaus in Berlin. © privat

Die Mischung aus Pizza und Brezn gab‘s auch schon in München

Im Hofbräuhaus in Berlin muss zunächst einmal über die künstlich erzeugte Wirtshaus-Atmosphäre hinwegsehen werden. Kellner in rot- und blau-weiß-karierten Hemden, eine Zwei-Mann-Band, die Live-Musik vor sich hindudelt und vegane Currywurst auf der Speisekarte tun ihr Übriges. Vor Ort entscheidet sich unsere Reporterin für die vegetarische Variante.

An Belag wurde schon einmal nicht gespart, die Brizza ist üppig mit Käse, Gemüse und Rucola bestückt. Zwar gehört Salz auf jede gute Brezn, aber auf dem Brizza-Rand haben die Köche es ein bisschen zu gut gemeint. Ansonsten lässt sich aber nicht viel meckern: Rand und Boden sind die perfekte Mischung: außen knusprig und innen weich. Das Experiment hat sich auf jeden Fall gelohnt und tatsächlich gab es die Brizza im vergangenen Sommer auch schon im Hofbräukeller am Wiener Platz zum probieren.