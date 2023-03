Braut außer sich vor Wut: Schwiegermutter leistet sich vor der Hochzeit ein No-Go

Teilen

Wer seine Hochzeit traditionell halten will, der zeigt das Brautkleid nur ausgewählten Personen. Schwierig wird es, wenn die Schwiegermutter in spe die Bilder des Brautkleides herumzeigt.

München/London - Für ein Paar soll die Hochzeit der schönste Tag im Leben werden. Doch vieles kommt im Leben anders als gedacht. Am Tag der Hochzeit schaffte es ein Bräutigam, mit einer Aktion seine Braut so aufzuregen, dass sie am nächsten Tag die Scheidung wollte. Bei einem anderen Paar kam es erst gar nicht so weit, denn der Bräutigam sagte die Hochzeit kurzfristig ab. Nun wurde eine andere Hochzeitsgeschichte öffentlich. Eine Braut verärgerte das Verhalten ihrer angehenden Schwiegermutter. Diese durfte bei der Brautkleid-Suche dabei sein und nutzte das gleich aus.

Braut ist fassungslos: Schwiegermutter zeigt Bilder des Brautkleides herum

Schon im Vorfeld der Hochzeit ist das Aussuchen des Brautkleides ein besonderer Moment für die Braut. Wer es traditionell halten will, zeigt dem Bräutigam und den Gästen das Kleid erst am Tag der Hochzeit. Und diejenigen, die die Ehre haben, der Braut bei der Auswahl zu helfen, müssen natürlich Stillschweigen bewahren. Eine Braut nahm für die Suche nach ihrem Kleid ihre Mutter, die Trauzeugin sowie die Mutter des Bräutigams mit. Die Schwiegermutter in spe machte von der angehenden Braut und ihrem finalen Kleid ein paar Bilder, die sie dann ihren Freunden und Kollegen zeigte, wie thesun.uk berichtet.

Das passte der Braut so gar nicht. In den sozialen Medien soll sie ihre Geschichte geteilt haben. Die Braut macht den Anwesenden demnach deutlich, dass die Fotos niemandem gezeigt werden dürfen. Die Brautkleid-Suche war für sie eine „schöne Erfahrung“. Doch als sie sich mit der Mutter des Bräutigams unterhielt, fand die Braut heraus, dass diese das Kleid einigen Leuten auf der Arbeit gezeigt hatte.

Eine Frau sucht ein Brautkleid aus (Symbolbild). © Rupert Oberhuser/dpa

Braut ist verzweifelt: „Million Möglichkeiten, es jemand anderem zu zeigen“

Dass die Braut nicht möchte, dass Bilder ihres Kleides geteilt werden, machte sie noch im Brautladen klar. So fragte sie die Trauzeugin, ob sie das Kleid der Mutter der Trauzeugin zeigen dürfe. Doch auch das wollte die Braut nicht. Niemand anderes sollte das Kleid vorherzusehen bekommen. „Also nahm ich an, dass sie einfach wissen würde, dass sie es nicht zeigen sollte“, soll sie in den sozialen Medien geteilt haben, wie mirror.uk schreibt. „Ich weiß, dass sie sich über die Hochzeit freut, aber wie kann ich sie höflich bitten, damit aufzuhören, es den Leuten zu zeigen?“, fragte sie.

Die Hochzeit findet erst in einem Jahr statt. Die Braut befürchtet daher, dass ihre zukünftige Schwiegermutter das Brautkleid noch vielen anderen Menschen zeigen könnte. „Es gibt eine Million Möglichkeiten für sie, es jemand anderem zu zeigen“, so die Braut. In den sozialen Medien raten User der Braut, die Schwiegermutter in spe freundlich zu fragen, die Bilder zu löschen. Ein anderer rät ihr, der Mutter des Bräutigams zu sagen, dass das Hochzeitskleid eine Überraschung sein soll und sie nicht möchte, dass es jeder vor dem Tag sieht. Ob sich die Geschichte wirklich so zugetragen hat, lässt sich nicht überprüfen.

Eine andere Braut aus Großbritannien konnte ihren Augen kaum glauben, als sie sah, was der Bräutigam am Tag der Hochzeit auf der Toilette trieb. (vk)