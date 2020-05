Feuer bei Taxi-Firma: Mehrere Autos brennen - Polizei ermittelt

Auf dem Gelände eines Taxi-Unternehmens in Göttingen (Niedersachsen) haben am Sonntag (24.05.2020) mehrere Autos gebrannt. Dabei soll es auch Explosionen gegeben haben.

Update vom 25.05.2020, 13.20 Uhr: Bei den drei Autos, die am Sonntag in den späten Abendstunden auf dem Gelände einer Taxi-Firma in Göttingen brannten, handelt es sich laut Polizei um Wracks. Die Ursache für das Feuer ist noch immer unklar. Auch die Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, deshalb wurde der Brandort von den Beamten beschlagnahmt.

Erstmeldung von 25.05.: Feuer bei Taxi-Firma in Göttingen: Mehrere Autos brennen

Göttingen - Anrufer meldeten der Feuerwehr am Sonntagabend (25.05.2020) über Notruf einen Brand in Göttingen (Niedersachsen). Im Salinenweg im Göttinger Stadtteil Grone sollten sich mehrere Explosionen ereignet haben und Flammen aus einem Dach schlagen. Die Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Grone wurden um 21.54 Uhr alarmiert.

Brand in Taxi-Firma in Göttingen (Niedersachsen): Kein Gebäude, sondern Taxis branden

Wie sich bei Ankunft der ersten Kräfte jedoch schnell herausstellte, brannte kein Gebäude, sondern mehrere Autos auf dem Hof eines Taxi-Unternehmens. Auch ein Altmetall- und Schrottunternehmen ist auf dem Gelände angesiedelt.

Mit zwei C-Rohren bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer unter schwerem Atemschutz. Zwei Pkw brannten komplett aus, ein dritter wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, ebenso wie ein angrenzender Geräteschuppen. Verletzt wurde niemand.

Brand in Taxi-Firma in Göttingen (Niedersachsen): Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden

Bereits um 22.12 Uhr, 18 Minuten nach Alarmierung, konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Eine halbe Stunde später, um 22.42 Uhr, waren auch die letzten Flammen gelöscht. Warum es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unbekannt.

Die Polizei hat sofort vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Zu den Einsatzkräften gehörte unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Grone.

Von Stefan Rampfel und Bernd Schlegel

