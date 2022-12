Boris Becker aus britischer Haft entlassen

Boris Becker ist nach Informationen von PA wieder auf freiem Fuß. © Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa

Nach mehr als sieben Monaten Haft in England hat Tennis-Legende Boris Becker seine Wahlheimat verlassen. In Deutschland wird er nach Angaben seines Anwalts ein freier Mann sein.

London - Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker ist aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen worden und nach Deutschland ausgereist. Das bestätigte Beckers Anwalt, Christian-Oliver Moser, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der 55-jährige gebürtige Leimener hat demnach seine Haftstrafe verbüßt und ist ein freier Mann.

„Unser Mandant Boris Becker wurde aus der Haft in England entlassen und ist heute nach Deutschland ausgereist. Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen“, hieß es in einer Mitteilung des Anwalts.

Becker war Ende April von einem Londoner Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er in seinem Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens in Millionenhöhe verschleiert hatte.

Wieso ist Boris Becker schon auf freiem Fuß?

Seine Freilassung nach nicht einmal acht Monaten Haft verdankt er einer Sonderregelung in Großbritannien, wonach ausländische Häftlinge nach einer bestimmten Zeit in ihre Heimat abgeschoben werden können. Das soll für eine Entlastung der britischen Gefängnisse sorgen. Eine Rückkehr in seine britische Wahlheimat dürfte Becker damit aber vorerst verwehrt bleiben.

Wie Beckers Zukunft aussehen wird, ist noch unklar. Der Vizepräsident des Deutschen Tennis Bunds (DTB), Dirk Hordoff, hatte Becker bereits vor Wochen eine Stelle in Aussicht gestellt. „Salopp gesagt: Boris kann sich den Job aussuchen!“, hatte er der Sport Bild gesagt.

Einblicke in seine Gemütslage kurz vor der Strafmaßverkündung im April hatte Becker dem Streamingdienst Apple TV+ gegeben. „Ich habe meinen Tiefpunkt erreicht. Ich werde sehen, was ich damit anfange“, sagte er unter Tränen. dpa