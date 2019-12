Tram-Fahrer wird bewusstlos: Passagiere ziehen die Notbremse - doch die funktioniert nicht

Auf der Fahrt zwischen Sankt Augustin und Bonn wird der Straßenbahnfahrer plötzlich bewusstlos. Die Fahrgäste brachten die Bahn gewaltsam zum Stehen.

Der Fahrer einer Straßenbahn wird während der Fahrt bewusstlos.

Als die Fahrgäste das bemerken, ziehen sie die Notbremse - doch die Bahn hält nicht.

Schließlich bringen sie die Bahn mit roher Gewalt zum Stehen.

Bonn/Sankt Augustin - Eine alptraumhafte Trambahn-Fahrt haben Passagiere im Rheinland in der Nacht auf Sonntag durchlitten: Auf der Fahrt von Sankt Augustin nach Bonn hat ein 47-jähriger Straßenbahn-Führer das Bewusstsein verloren. Die Fahrgäste bemerkten zunächst nichts - doch als die Bahn an mehreren Haltestellen nicht anhielt, wollten sie sich an den Fahrer wenden. Dieser war aber nicht ansprechbar, wie sich herausstellte. Die Passagiere zogen die Notbremse, doch auch diese schien nicht zu funktionieren.

Mitfahrenden war die gefährliche Situation nach Angaben der Polizei gegen 0.40 Uhr aufgefallen. Die Fahrgäste brachten die Bahn schließlich mit roher Gewalt zum Stehen - und haben damit womöglich einen Unfall verhindert.

Horror-Fahrt: Fahrer wird bewusstlos - Fahrgäste stoppen die Straßenbahn

Nach Rücksprache mit der Polizei brachen die Passagiere die Tür zur Fahrerkabine auf und konnten dann die Straßenbahn auf Höhe der Haltestelle Adelheidisstraße zum Halten bringen. Der 47-jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu seinem Gesundheitszustand konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Veronika John, Sprecherin der Stadtwerke erklärte auf Anfrage von Bild.de, die Notbremse habe aufgrund einer besonderen Einstellung ihre Wirkung nicht entfalten können: „Nachdem oft Missbrauch getrieben wurde, ist sie so eingestellt, dass sie im Tunnel und auf freier Strecke nicht wirkt. Der Fahrer erhält allerdings ein Signal, dass sie ausgelöst wurde. In diesem Fall konnte er nicht reagieren, da er bewusstlos war.“ Insgesamt waren rund zehn Passagiere in der Straßenbahn. Verletzt wurde niemand.

