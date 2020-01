Dramatischer Unfall an U-Bahn-Station in Bochum: Fahrer aus Dortmund tot

Ein 56-jähriger Lastwagenfahrer aus Dortmund ist in Bochum gegen den Fahrstuhl einer U-Bahn-Station gefahren. Er starb nach dem Unfall im Krankenhaus.

Bochum/Dortmund - Nach einem schweren Unfall in Bochum ist am Dienstag (21. Januar) ein 56-jähriger Lastwagenfahrer gestorben. Er war zuvor mit seinem Lkw an der Herner Straße gegen ein Fahrstuhlhäuschen gefahren, wie RUHR24.de* berichtet. Zeugen des Unfalls hatten den Mann bereits aus dem Fahrerhaus gerettet, als die Sanitäter eintrafen. Diese mussten den lebensgefährlich verletzten Mann noch vor Ort wiederbeleben.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.