Bis zu 15 Grad Unterschied – Wetter im Frühling bleibt wechselhaft

Das Wetter bleibt unbeständig und wechselhaft. Nach dem sonnigen Wochenende drohen nun Regen und Kälte. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Am Wochenende sonnig, doch der Wochenstart wird schon deutlich kälter. Lesen Sie hier, was das Wetter in der letzten Aprilwoche bringt:

Das Wochenende brachte in ganz Deutschland immer wieder die Sonne heraus. Auch in Baden-Württemberg gab es über 23 Grad. Aber: Der erste Sommertag wurde knapp verfehlt – und wird wohl noch eine Weile warten müssen. Denn nach den sonnigen Tagen droht der Wettersturz.

Der Frühling war bislang sehr wechselhaft und der April fällt im Vergleich zum langjährigen Klimamittel derzeit zu kalt aus. Ungewöhnlich ist das nicht. Der Sommer wird hingegen wieder als deutlich zu warm eingeschätzt. (tobi)