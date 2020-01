Ford kracht gegen Baum: 20-jährige Beifahrerin stirbt - mehrere Verletzte

Ein Unfall auf einer kurvigen Landstraße endete tödlich. Eine 20-Jährige starb, nachdem ein Ford Fiesta gegen einen Baum geprallt war. Mehrere Personen verletzten sich.

Bielefeld/NRW – Zu einem tragischen Autounfall kam es in Ostwestfalen. Eine junge Frau verlor auf einer kurvigen Landstraße in Bielefeld die Kontrolle über ihren Ford Fiesta. Der Wagen, indem sich drei Personen aus NRW befanden, kam von der Fahrbahn ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Die drei Insassen erlitten schwere Verletzungen. Bei dem Unfall in Bielefeld starb eine 20-jährige Beifahrerin und nun wurden weitere Details zum Unglück bekannt, wie owl24.de* berichtet.

