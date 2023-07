Besonderes Ausflugsziel in NRW: Ein Leuchtturm weit weg vom Meer

Von: Constanze Julita

Teilen

Das „Geleucht“ ist ein 30 Meter hohe Grubenlampe aus Stahl, das auf der Halde Rheinpreußen (NRW) steht. © Bettina Strenske/ IMAGO

Auf der Halde Rheinpreußen bei Moers (NRW) steht ein riesiges Kunstwerk aus rotem Stahl. Es erinnert an die früheren Zeiten des Bergbaus.

Mehr zum Thema Ein Leuchtturm auf dem Berg – besonderes Ausflugsziel in NRW

Moers – Mitten im westlichen Ruhrgebiet steht ein großer roter Leuchtturm. Dabei handelt es sich um die größte Grubenlampe der Welt, die auf der Halde Rheinpreußen bei Moers in NRW thront. Unter dem Namen „Geleucht“ erinnert die 30 Meter hohe Lampe an die vergangenen Zeiten des Kohleabbaus in Bergwerken. Das Bauwerk ist durch seine Größe am Tag schon eine eindrucksvolle Landmarke, besonders spektakulär wird es durch die Beleuchtung bei Nacht.

24RHEIN gibt alle Infos zu der Grubenlampe und zur Halde Rheinpreußen in Moers.