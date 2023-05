Mann attackiert zwei Kinder (7, 8) in Berliner Schule – eines schwebt in Lebensgefahr

Von: Moritz Bletzinger

Polizisten geleiten Kinder von der Schule in Neukölln weg, wo am Mittwochnachmittag zwei Mädchen niedergestochen wurden. © Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Undurchsichtige Gewalttat in Berlin-Neukölln: Ein Mann verletzt zwei Kinder in der Schule, eine Sieben- und eine Achtjährige. Die Hintergründe sind unklar.

Update vom 3. Mai, 18.11 Uhr: Die Berliner Polizei hat einen 39-jährigen Mann festgenommen. Er habe die beiden Mädchen an der evangelischen Schule mutmaßlich attackiert, teilte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Ob er die Kinder vorher kannte, werde momentan ermittelt. Bild und Berliner Zeitung hatten berichtet, der mutmaßliche Täter stehe in keinem Verhältnis zu den Opfern.

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) meldete sich derweil über Facebook zu der Tat. „Ich bin erschüttert und tief betroffen über diesen schrecklichen Angriff auf zwei Kinder an einer privaten Grundschule in Neukölln“, schreibt er. „Für den Moment sind meine Gedanken bei den beiden verletzten Kindern und den vielen, die mit ansehen mussten, was passiert ist.“

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (Grüne) ist nach dem Angriff an den Tatort gefahren, sie wollte sich ein Bild von der Lage machen. „Mit Bestürzung habe ich vom Gewaltvorfall an der Neuköllner Schule erfahren. Meine Gedanken sind bei den verletzten Kindern und ihren Familien. Nun gilt es, den Vorfall genau aufzuklären und die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten“, ließ Günther-Wünsch über die Pressestelle der Senatsverwaltung mitteilen.

Berlin: Mann attackiert zwei Kinder (7, 8)

Update vom 3. Mai, 17.36 Uhr: Nach Informationen der Berliner Zeitung handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um einen Erwachsenen. Er soll mit einem Messer auf die beiden Mädchen eingestochen haben. Zahlreiche Schulkinder mussten die Tat mitansehen.

Die Polizei sperrte den Hintereingang der Schule bis ungefähr 17 Uhr. Zwei Stunden lang warteten Eltern vor dem Gebäude auf ihre Kinder. Sie durften vorher nicht ins Freie.

Der mutmaßliche Täter habe keinerlei Beziehung zu den Opfern und sei ersten Erkenntnissen zufolge psychisch krank, berichtet die Bild darüber hinaus.

Erstmeldung vom 3. Mai, 17.12 Uhr: Berlin – Am Mittwochnachmittag attackierte ein Unbekannter zwei Schulkinder in Berlin-Neukölln. Der Mann verletzte eine Sieben- und eine Achtjährige auf dem Schulgelände. Eines der beiden Kinder schwebe in Lebensgefahr, das andere sei schwer verletzt, berichtet die Berliner Polizei.

Angriff auf zwei Kinder in Berliner Schule: Mordkommission ermittelt

Die Tat geschah um 15 Uhr in der Mainzer Straße, der mutmaßliche Angreifer wurde direkt vor Ort festgenommen. Am frühen Abend ist die Polizei noch in der Schule, Seelsorgende sind ebenfalls anwesend. Außerdem ermittelt die Mordkommission.

Welchen Hintergrund der Angriff hatte, ist momentan völlig unklar. Die Polizei teilte keine weiteren Details mit. Die beiden verletzten Mädchen sind mittlerweile im Krankenhaus.

Ebenfalls am Mittwoch wurden zwei Schulen in Gelsenkirchen geräumt. Im Internet waren Amok-Drohungen aufgetaucht. Es ist noch ungeklärt, ob Schüler die Drohungen ins Netz gestellt haben. (moe)