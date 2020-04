Identität noch unklar: Joggerin stößt auf Leiche einer jungen Frau - grausiger Fund stellt Behörden vor große Rätsel

Eine Joggerin machte in Bernau bei Berlin einen grausigen Fund. Sie stieß auf die Leiche einer jungen Frau. Jetzt bittet die Polizei um Hilfe.

Bernau - In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (23. April) machte eine Joggerin in Bernau bei Berlin einen grausigen Fund. Sie stieß am Ufer der Panke auf den leblosen Körper einer jungen Frau. Sie informierte umgehend die Behörden und nun ermittelt die Direktion Ost der Berliner Polizei.

Berlin: Tote Frau in Bernau gefunden - Polizei nimmt Ermittlungen auf

„Am 23.04.2020, gegen 6.55 Uhr, wurden Polizisten in die Schwanebecker Chaussee gerufen. Dort hatten Zeugen an der Panke eine leblose Frau entdeckt. Noch kann weder gesagt werden, wie die Frau zu Tode kam, noch ist zu deren Identität schon etwas bekannt. Kriminalisten der Direktion Ost haben die Ermittlungen dazu aufgenommen“, lautete die erste Meldung der Polizei Brandenburg.

Nun stehen die Ermittler also vor mehreren großen Rätseln, beziehungsweise vor dem Nichts. Weder kann man bislang Vermutungen zu den Todesumständen machen, noch weiß man überhaupt, um wen es sich bei der toten Frau handelt. Deshalb bitten die Beamten um Mithilfe der Bevölkerung.

Berlin: Tote Frau nicht identifiziert - Ermittler bitten um Hilfe der Bevölkerung

„Wo wird gegenwärtig eine Frau von schlanker Statur, im Alter von 20 bis 30 Jahren und einer Größe von ca. 165 cm vermisst? Die Aufgefundene hat grüne Augen und ist wahrscheinlich Brillenträgerin gewesen“, so der Suchaufruf der Dienststelle.

Bei Hinweisen oder Angaben wenden Sie sich unter der Telefonnummer 03338-3610 an die Polizeiinspektion Barnim oder an jede andere Polizeidienststelle. Auch über die Website der Wache kann Kontakt aufgenommen werden.

