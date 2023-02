Amokalarm in Jobcenter in Berlin – Polizei durchsucht Gebäude

Berlin: Nach einem ausgelösten Amokalarm in einem Berliner Jobcenter stehen Einsatzfahrzeuge hinter der Absperrung an der Landsberger Allee. © Annette Riedl/dpa

Die Polizei durchsucht nach einem Amokalarm ein Jobcenter in Berlin.

Berlin – In einem Jobcenter in Berlin ist am Donnerstag Amokalarm ausgelöst worden. Das teilte die Polizei bei Twitter mit. „Aktuell gibt es einen größeren Polizeieinsatz in Friedrichshain“, hieß es. „Einsatzkräfte begehen derzeit das 5-stöckige Gebäude, bisher haben sie nichts festgestellt.“ Die Landsberger Allee sei gesperrt. (dpa)

