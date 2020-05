Tragischer Arbeitsunfall: Mann wird von Bagger erfasst und tödlich verletzt

In Bensheim ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Er wurde von einem Bagger erfasst. (Symbolbild)

Polizei ermittelt

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in der Nähe von Darmstadt ist ein 58-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.