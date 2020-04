Lebensgefährliche Szenen auf der A5: Mann dreht völlig durch

Auf der A5 bei Bensheim kommt es zu lebensgefährlichen Szenen: Ein Mann aus Dreieich dreht vollkommen durch.

Auf der A5 bei Bensheim kommt es zu lebensgefährlichen Szenen

Ein Mann aus Dreieich dreht völlig durch

Die Polizei nimmt Verfolgung auf

Dreieich/Bensheim – Auf der A5 bei Bensheim ist ein Autofahrer aus Dreieich völlig durchgedreht: Er hat einen Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen (09.04.20) gegen 5 Uhr bis zum Stillstand ausgebremst. Doch damit nicht genug.

A5 bei Bensheim: Mann aus Dreieich dreht völlig durch

Was war genau geschehen? Auf der A5 bei Bensheim ist es am Donnerstag zu lebensgefährlichen Szenen gekommen. Der Fahrer eines silbernen Golfes fiel gegen 5 Uhr durch seine aggressive Fahrweise auf. Er hatte es auf den Fahrer eines Lkw abgesehen und drehte durch. Diesen Laster bremste Golf-Fahrer aus Dreieich bis zum Stillstand aus – und das Mitten aus der Autobahn. Dort droht in solchen Situationen Lebensgefahr.

A5 bei Bensheim: Mann aus Dreieich bremst Lkw-Fahrer aus – Hohes Risiko

Der Golf-Fahrer aus Dreieich nahm dieses Risiko bewusst in Kauf, und ging sogar noch einen Schritt weiter. Er stieg mitten auf der A5 bei Bensheim aus – und lieferte sich ein hartes Wortgefecht mit dem Lkw-Fahrer, berichtet die Polizei. Anschließend stieg er wieder in seinen Golf und fuhr weiter.

Diese lebensgefährlichen Szenen riefen die Polizei auf den Plan. Sie verfolgte den Golf-Fahrer aus Dreieich und kontrollierte ihn auf der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen-Ost an der A5. Dort stellte die Polizei fest, dass der Mann aus Dreieich nicht nur ein aggressives Fahrverhalten an der Tag legte, sondern auch keine Fahrerlaubnis hatte. Außerdem stand er laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol.

A5 bei Bensheim: Mann aus Dreieich alkoholisiert – Beifahrer nüchtern

Kaum zu glauben: Seine Beifahrerin hingegen war nüchtern und hätte das Fahrzeug führen dürfen. Der Fahrer musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht sich nun einem umfangreichen Strafverfahren gegenüber. chw

