Bei Berlin: Möglicherweise Löwin entlaufen

Teilen

Ein gefährliches Wildtier ist in der Nacht zum Donnerstag in Brandenburg entlaufen und wird nun gesucht. © Sven Käuler/dpa

Zahlreiche Anwohner in Berlin und Brandenburg werden in der Nacht von einer Warnung aus dem Schlaf gerissen: Eine Wildkatze soll unterwegs sein - möglicherweise eine Löwin.

Kleinmachnow - Im Süden von Berlin ist in der Nacht ein Wildtier entlaufen - es könnte sich nach Angaben der Polizei um eine Löwin handeln. Das sagte ein Polizeisprecher in Brandenburg an der Havel.

Anwohner werden unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen der Polizei und Warnapps vor dem Verlassen ihrer Wohnung gewarnt. Die Bevölkerung sei gebeten, von Spaziergängen in Wäldern abzusehen, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion West. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Tier im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf aufhält.

Keine Löwin vermisst

Woher das entlaufene Raubtier stammt, weiß die Polizei derzeit nicht. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. „Es wird keine Löwin vermisst“, sagt ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion.

Einsatzkräfte suchen mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier. Wer das Tier sehe, sollte zur Sicherheit umgehend ins Haus oder Auto gehen und die Polizei informieren. An der Suche sind auch Tierärzte und Jäger beteiligt.

Die Polizei erfuhr nach eigenen Angaben durch Zeugen von dem Wildtier. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe. Kleinmachnow liegt am südlichen Stadtrand von Berlin. Die Stadt hat rund 20.000 Einwohner. dpa