Schock beim Gassigehen: Adler greift sich Jack-Russell Hündin-Fibi – sie wird regelrecht durchbohrt

Ein eingekleideter Jack Russell Terrier. Auch die von einem Adler angegriffene Fibi hatte einen Mantel an – womöglich rettete sie dieser. (Symbolbild) © Panthermedia / IMAGO

Dramatische Szenen im Bayerischen Wald: Beim Gassigehen krallte sich ein Steinadler die Hündin Fibi – ihre Besitzer müssen ihr Haustier im Kampf verteidigen.

Cham – Das hätte auch richtig böse enden können: Bei ihrer alltäglichen Gassirunde im Bayerischen Wald bei Gutmaning im Landkreis Cham wird der Jack Russell Terrier eines Pärchens von einem Steinadler angegriffen. Nur durch das beherzte Eingreifen der zwei Besitzer überlebt die Hündin Fibi die Attacke – schwer verletzt.

Hündin Fibi von Steinadler angegriffen – Besitzer retten Jack Russell Terrier im Kampf

Gegenüber RTL berichtet der Besitzer der Hündin, dass der Adler, während sie bei strahlend blauem Himmel spazieren waren, zielsicher auf seine Hündin zugesteuert sei und plötzlich zuschlug. Er griff sich den Jack Russell Terrier und schleifte ihn mit – dank des Mantels aber, den Hündin Fibi trug, konnte der Adler nicht richtig zupacken und ging ein Stück weiter mit ihm zu Boden.

Die hinterher geeilten Besitzer konnten dann ihrem Hund zu Hilfe kommen – doch das war gar nicht so einfach. Der Adler hatte Fibi fest im Griff, seine Krallen hatten sich in den Hals und in die Schnauze des Tiers gebohrt. Zwischenzeitlich hörte Fibi sogar auf zu schreien – da habe der Besitzer schon gedacht, es sei vorbei, berichtet er RTL. Dann aber habe seine Freundin den Adler am Hals gepackt und es sei gelungen, den Jack Russell Terrier zu befreien.

Schwer verletzt: Fibi musste ins Krankenhaus – Adler gehörte Falknern

Mit schweren Verletzungen musste Fibi anschließend ins Krankenhaus – immerhin gab der Jack Russell Terrier wieder Lebenszeichen von sich, obwohl er regelrecht durchbohrt wurde, wie es im Bericht von RTL heißt. Darum kümmerte sich die Freundin. Der Besitzer hielt unterdessen den Adler fest, um weitere Angriffe zu vermeiden.

Später stellte sich heraus, dass der Adler einem Falkner aus der Gegend gehört, schreibt Nordbayern.de. Wahrscheinlich wegen des Mantels habe er den Jack Russell Terrier für eine verletzte Beute gehalten und deswegen zugeschlagen. Er überstand den Vorfall unverletzt – und auch Fibi überlebte den Adler-Angriff.

Sichtlich geschockt von dem Vorfall habe der Falkner aber zugesichert, für die Behandlung von Fibi aufzukommen. Eine Anzeige komme laut RTL aber nicht infrage – zwar hatte dies der Hundebesitzer vor, jedoch sei der Fall für die Polizei durch die Zahlungswilligkeit des Falkner erledigt. Immerhin können die Besitzer freuen, dass ihr Hund den Vorfall ohne bleibende Schäden überstehen wird. (fhz)

