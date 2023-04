Bis zu 50 Grad: Thailand leidet unter extremer Hitzewelle

Von: Helmi Krappitz

In Thailand herrscht eine Hitzewelle von Temperaturen bis zu 50 Grad in der Sonne. Behörden warnen vor gesundheitlichen Folgen.

Bangkok – Weite Teile Thailands leidet unter einer ungewöhnlich heftigen Hitzewelle. Die thailändischen Behörden sprechen Gesundheitswarnungen aus, denn Meteorologen schätzen die Temperaturen auf bis zu 50 Grad in der Sonne.

50 Grad in der Sonne: Hitzewelle hat Thailand im Griff

Am Donnerstag (6. April) sollen im Bangkoker Bezirk Bang Na in der Sonne Temperaturen bis zu 50 Grad gemessen werden. Auch in der Provinz Chon Buri an der Küste des Golfs von Thailand wird mit 49 Grad in der Sonne und auf der größten Insel Phuket mit fast 48 Grad gerechnet, berichtete die Zeitung Bangkok Post unter Berufung der Meteorologen des Wetterdienstes. Die Temperaturen im Schatten liegen bei rund 40 Grad. Auf den Straßen versuchen sich viele schwitzende Menschen mit Schirmen vor der Sonne zu schützen.

Die thailändische Bevölkerung leidet unter Extremtemperaturen bis zu 50 Grad in der Sonne. © picture alliance/dpa | Carola Frentzen

Extremtemperaturen in Thailand: Behörden warnen vor gesundheitlichen Folgen

Die thailändischen Behörden warnen wegen der Extremtemperaturen vor gesundheitlichen Folgen. Die extreme Hitze sei besonders für ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und Kindern gefährlich, so Opas Karnkawinpong, der Staatssekretär für öffentliche Gesundheit. Demnach sollen sie sich nicht lange im Freien aufhalten, um Hitzeschläge zu vermeiden. Die Folgen von Hitze ab 41 Grad könne Krämpfe in Beinen, im Bauch und den Schultern verursachen. Die Bevölkerung wurde zudem aufgefordert, regelmäßig Wasser zu trinken.

Thailand: Heißester Monat und Smog

April gilt in dem südostasiatischen Urlaubsparadies als der heißeste Monat. Die höchste jemals im Schatten verzeichnete Temperatur wurde 2016 in der Provinz Mae Hong Son im Norden gemessen: 44,6 Grad.

Zusätzlich haben die Bewohner Nordthailands mit Smog zu kämpfen. Tausende Menschen mussten sich in den vergangenen Wochen wegen Atemwegsbeschwerden und Halsschmerzen behandeln lassen. Betroffen sind die nördlichen Städte Thailands, darunter die Provinzen Chiang Rai und Chiang Mai. Zuvor hatte es auch in Bangkok erhöhte Feinstaubwerte gegeben. (hk/dpa)