S-Bahn-Verkehr in München komplett eingestellt

Blitze zucken über der bayerischen Landeshauptstadt. © Peter Kneffel/dpa

Wegen schweren Unwettern fahren in der Nacht in München die S-Bahnen nicht. Wann Zugfahrten wieder möglich sind, ist abzuwarten.

München - Nach schweren Unwettern ist in München in der Nacht der S-Bahn-Verkehr komplett eingestellt worden. Die S-Bahnen würden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten und warteten dort zunächst, hieß es. „Der Grund dafür sind witterungsbedingte Beeinträchtigungen im gesamten Bereich der S-Bahn München“, hieß es im Internet. Die Strecken im S-Bahn-Netz sollten begutachtet werden, ob Zugfahrten wieder möglich sind. dpa