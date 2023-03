Neuer ÖPNV-Streik trifft ganz NRW – etliche Städte am Freitag betroffen

Pendler müssen sich am kommenden Freitag bundesweit auf Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr einstellen. © Martin Gerten/dpa

Am Freitag (3. März) steht ein ÖPNV-Streik in ganz Deutschland an. Auch NRW ist davon massiv betroffen. In etlichen Städten werden keine Busse und Bahnen fahren.

Köln – Nach den gescheiterten Tarifgesprächen steht die nächste große Streikrunde im öffentlichen Dienst an. Am Freitag (3. März) trifft es dabei mal wieder den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), diesmal aber in ganz Deutschland. Auch Nordrhein-Westfalen ist davon massiv betroffen. Gemeinsam mit Fridays For Future gehen die Verdi-Beschäftigten für die Verkehrswende auf die Straßen. Laut Verdi soll es am Freitag insgesamt Kundgebungen, Demonstrationen und Aktionen „in über 30 Städten“ geben.

24RHEIN zeigt, welche NRW-Städte genau vom ÖPNV-Streik am Freitag (3. März) betroffen sind.