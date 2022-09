Baden-Württemberg fehlen Lehrkräfte: Das sind die knallharten Gründe

Von: Tobias Becker

Teilen

In Baden-Württemberg herrscht ein Lehrkräftemangel. Lesen Sie hier, wie viele Lehrer fehlen und was die Gründe sind:

Ohne Lehrerinnen und Lehrer geht an Schulen nichts. Aber: Was ist, wenn es schlichtweg zu wenige Lehrkräfte gibt, sich niemand auf unbesetzte Stellen bewirbt? Laut eines Experten soll es das „schlimmste Schuljahr seit 50 Schuljahren“ sein. Das Problem besteht bundesweit - also auch in Baden-Württemberg. Es gibt wohl Lösungsansätze. Ob diese jedoch auch funktionieren, bleibt abzuwarten.

echo24.de verrät, welche Gründe hinter dem Mangel an Lehrkräften steckt. (tobi)