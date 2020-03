Mitten in bayerischem Kurort: Mann auf offener Straße erstochen - 23-Jähriger ist in U-Haft

Erschreckende Tat in Niederbayern: Im Kurort Bad Gögging ist am Samstag ein 49 Jahre alter Mann auf offener Straße erstochen worden.

Update vom 8. März 2020, 18.32 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod eines 49-Jährigen im niederbayerischen Bad Gögging am vergangenen Samstag ist nun ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in U-Haft genommen worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen ihn wegen Totschlags. Der 23-Jährige Mann war zuvor festgenommen worden und hatte zunächst keine Aussagen zum Tathergang gemacht.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die beiden Männer zuvor gestritten. Der 23-Jährige zog daraufhin ein Messer und stach auf den 49-Jährigen ein. Der Mann erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Das Messer fanden die Ermittler in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Der Verdächtige wurde wenig später festgenommen. Mit weiteren Einzelheiten zur Tat und Informationen zu den Hintergründen sei laut Polizei nicht vor Montag zu rechnen, hieß es.

Erstmeldung vom 7. März:

Bad Gögging/Neustadt an der Donau - Im niederbayerischen Kurort Bad Gögging ist ein Mann am Samstagmittag auf offener Straße erstochen worden. „Der Tatverdächtige, ein 23-jähriger Mann, wurde kurz nach der Tat festgenommen“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Den Angaben zufolge gab es vor der Tat einen Streit zwischen den beiden Männern. „Nach ersten Erkenntnissen zog der Tatverdächtige dann ein Messer und stach auf den anderen ein“, hieß es. Die Tat ereignete sich in der Ortsmitte von Bad Gögging.

Bad Gögging/Niederbayern: Mann auf offener Straße erstochen - Täter lässt sich widerstandslos festnehmen

Die Verletzungen waren so schwer, dass der 49-Jährige trotz Bemühungen von Notarzt und Rettungsdienst am Tatort in Bad Gögging, einem Stadtteil von Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim, starb. Der 23-Jährige leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Eine Aussage zur Tat habe der Mann bislang nicht gemacht.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Nachmittag weitere Informationen bekannt geben. Nach Augenzeugenberichten war der Bereich um den Tatort am frühen Samstagnachmittag weiträumig mit Flatterband abgesperrt.

