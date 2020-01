Unwetter in Australien: Dreijährige 24 Stunden lang vermisst - ihr Hund verhielt sich bemerkenswert

Inmitten der Überschwemmungen im Westen Australiens verschwand eine Dreijährige aus ihrem Zuhause. Nach 24 Stunden wurde sie gefunden. Das Verhalten ihres Hundes war bemerkenswert.

Nullagine - Einen treuen Gefährten in der Not hatte die dreijährige Matilda aus der Region Nullagine im Westen Australiens am Mittwoch an ihrer Seite. Während im Osten des Landes die Buschfeuer ihr Unwesen treiben, wird der Westen derzeit von Überschwemmungen geplagt.

Inmitten dieser Unwetter war die kleine Matilda am Mittwoch von der Farm ihrer Eltern im Ort Pilbara verschwunden. Wie das Nachrichtenportal ABC berichtet, waren die Dreijährige und ihr Jack Russell Terrier von ihrem Zuhause, einer Farm auf einem 368 000 Hektar umfassenden Gelände, aufgebrochen und unterwegs zu einem Flussbett. Zu dieser Zeit waren die Wassermassen gerade zurückgegangen.

Unwetter in Australien: Matilda verschwand inmitten heftiger Regenfälle

Wenig später hätten heftige Regenfälle jedoch einen raschen Anstieg des Wasserpegels verursacht, erklärte eine Sprecherin der Polizei in Pilbara gegenüber ABC. Die Polizei nahm an, dass sich Matilda und ihr Hund auf der anderen Seite des Flussbetts befanden und von den Wassermassen an Ort und Stelle festgehalten wurden.

„Ihre Eltern waren in Panik und haben alles getan, was sie konnten“, erzählte die Polizeisprecherin. „Es wurden Helikopter in die Region gerufen und Einsatzkräfte umliegender Polizeistationen unterstützten die Suche.“ Und das mit Erfolg: Nach 24 Stunden wurden Matilda und ihr Hund schließlich gefunden. Besonders bemerkenswert: Der Jack Russell Terrier war ihr während der gesamten Zeit nicht von der Seite gewichen.

Unwetter in Australien: Matilda und ihr Hund wurden 3,5 km von ihrem Zuhause entfernt gefunden

Etwa 3,5 Kilometer nördlich von ihrem Zuhause entdeckte ein Polizist im Helikopter das vermisste Duo - die beiden waren glücklicherweise wohlauf und in Sicherheit. Der Polizist berichtete, dass alle an der Suche beteiligten Personen euphorisch waren, als Matilda gefunden wurde. „Es war ein unglaubliches Gefühl“, erzählte er. „Ich hatte mein Team am Telefon und sie waren so begeistert. Ich konnte mir nur vorstellen, wie erfreut die Familie gewesen sein musste.“

Nach einem Tag Zittern und Bangen hatten die Eltern ihre Matilda wieder. Und der Jack Russell Terrier der Familie wurde für seine Loyalität bestimmt mit einem Leckerli belohnt.

