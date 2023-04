Australien in Aufruhr: Mega-Zyklon steuert auf Down Under zu – „Autos werden durch die Luft geschleudert“

Von: Karolin Schäfer

Ein Mega-Zyklon trifft Westaustralien: Im Küstengebiet herrscht der Ausnahmezustand. Der staatliche Wetterdienst warnt vor schweren Schäden.

Perth – Die Bevölkerung in Australien ist angesichts des bevorstehenden Mega-Zyklons besorgt. Inzwischen hat der schwere tropische Wirbelsturm Ilsa die Kategorie 4 erreicht, hieß es am Donnerstag (13. April) seitens des staatlichen Wetterdienstes. Den Angaben zufolge wäre dies der erste Zyklon dieser Stärke in Australien seit vier Jahren.

Der Zyklon soll zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen zwischen Port Hedland und Bidyadanga auf Land treffen – mit Starkregen und extrem heftigen Winden. Der „sehr destruktive Kern“ des Wirbelsturms könne Böen von 275 Kilometern pro Stunde erreichen, warnte das Bureau of Meteorology. „Abnormal hohe Wellen“ würden vor allem im Küstengebiet zwischen den Städten Broome und Port Hedland erwartet. Von dort werde Ilsa sich dann weiter in Richtung Hinterland bewegen, hieß es.

Mega-Zyklon trifft Australien: Einwohner werden evakuiert

Währenddessen laufen die Vorbereitungen vor dem Mega-Sturm auf Hochtouren in Westaustralien. Die Aborigine-Gemeinden, Rinderfarmen, Minenarbeiter und Wohnwagenparks in abgelegenen Gebieten werden evakuiert. „Es wird eine Menge Schaden an Bäumen, Vegetation und allen Gebäuden und Infrastrukturen geben“, warnte Todd Smith, Sprecher des Bureau of Meteorology. „Wohnwagen und Autos werden durch die Luft geschleudert werden.“

Ein vom Bureau of Meteorology bereitgestelltes Satellitenbild zeigt den tropischen Wirbelsturm Ilsa um 2:20 Uhr MESZ. © Bureau Of Meteorology/dpa

In die Gemeinde Bidyadanga wurden unterdessen Lebensmittel für alle Einwohner für eine Woche gebracht, berichtete der australische Sender ABC. Behörden fürchten allerdings, dass es zu Stromausfällen und Kommunikationsproblemen kommen könnte. Ältere und kranke Einwohner wurden inzwischen nach Broome evakuiert. Nach Angaben der Notdienste in Australien werde während des Zyklons der Great Northern Highway – die wichtigste Verbindung in der Region – gesperrt.

Zuletzt hatte 2019 der Wirbelsturm Trevor in Queensland und im Northern Territory schwere Schäden angerichtet. Im März wütete Zyklon „Freddy“ im Südosten Afrikas und sorgte für mehr als 460 Todesopfer. (kas/dpa)