Australien: Regierung mit grausamem Rat - Gerettete Baby-Koalas sollen getötet werden 

Seit Monaten verwüsten Buschfeuer weite Teile Australiens. Für die Tierwelt haben die Flammen verheerende Auswirkungen. Nun soll die Regierung von Victoria Einsatzkräften dazu raten, Baby-Tiere noch vor Ort zu töten.

Die Buschfeuer in Australien zerstören seit Monaten weite Teile Australiens.

Die Flammen haben ein verheerendes Ausmaß auf die Tier- und Pflanzenwelt.

Koalas und Kängurus könnten in weiten Teilen Australiens bald vom Aussterben bedroht sein.

Canberra - Es sind Bilder, die um die Welt gehen: Australien brennt und mutige Bürger riskieren ihre Leben um Koalas und Kängurus aus den Flammen zu retten. Doch die Tiere könnten trotzdem sterben - einerseits, weil ihr Lebensraum zu großen Teilen durch die Brände zerstört wird. Zum anderen aber, weil einige der geretteten Tiere gezielt getötet werden. Offenbar durch Spritzen oder Erschießen. Das berichtet Yahoo News Australia.

Luftbilder zeigen, dass durch die seit September 2019 wütenden Buschbrände bereits weite Teile der Insel den Flammen zum Opfer gefallen sind. 28 Menschen starben und die Zahl steigt. Und mehr als 1,25 Milliarden Tiere sind tot. Die Buschbrände in Australien haben, vom Klimawandel begünstigt*, ein besonders verheerendes Ausmaß angenommen. Mutige Helfer werden gefeiert, denn das Leid der Tiere nimmt ein herzzerreißendes Ausmaß an. An sich extrem menschenscheue Koalas suchen in ihrer Verzweiflung Schutz bei den Menschen. Andere sind vor Schreck und Schmerz durch die Verbrennungen so verwirrt, dass sie immer tiefer in die Flammen laufen oder versuchen sich auf Bäume zu retten - die schließlich auch von den Buschfeuern in Brand gesetzt werden.

Video (Englisch): Frau wird in Australien zur Heldin, als sie einen Koala aus den Flammen rettet

Australien: Buschfeuer haben tragische Auswirkungen auf die Tierwelt - Jetzt sollen Baby-Koalas erschossen werden

Doch viele der geretteten Tiere werden offenbar nicht in die Gesundheit gepflegt, sondern von den Rettungskräften getötet. Vorerst wurde bekannt, dass die Regierung des australischen Bundesstaates Victoria den Rettungskräften vor Ort dazu rät, einige der geretteten Tiere sofort zu töten. Explizit geht es dabei um besonders junge Tiere, die noch auf elterliche Fürsorge und Milch angewiesen sind. Auch Tiere, die aufgrund ihrer Verletzungen in der Wildnis nicht mehr überlebensfähig seien, könnten trotz Rettung vor den Buschfeuern sterben.

+ Buschbrände in Australien © dpa / David Mariuz

Aus einem Papier, das die Regierung Victorias bereits 2018 für den Umgang mit Wildtieren im Fall von Buschfeuern herausgegeben hatte, zitiert Yahoo News Australia es, dass solche Tiere „eine lange Pflege“ benötigen und „nicht erfolgreich in die Wildnis“ integriert werden können. Viele Tierschützer verurteilen diese brutale Anweisung der Regierung und verteidigen die Aufzucht der Jungtiere.

Australien: Buschfeuer haben bereits 6 Millionen Hektar Land verbrannt

Die Umweltbehörde des Bundesstaats Victoria hat bereits reagiert - und darauf hingewiesen, dass die Anweisungen stark situationsabhängig und offen für Interpretation seien. Viele Faktoren entschieden darüber, ob ein Tier gerettet werden sollte oder nicht. Dabei seien auch Faktoren wie die Genesungszeit von großer Bedeutung.

Wie viele Tiere bereits vor Ort getötet wurden, ist nicht bekannt. Zwar sammele die Umweltbehörde Daten darüber, doch diese seien für die aktuellen Brände noch nicht addiert worden. Von diesem Regierungsrat sind nicht nur Baby-Koala betroffen. Auch zahlreiche Kängurus und Possusind unter den Opfern der Brandkatastrophe.

My cousin Dean has been a firefighter for over 17 years. Over the weekend he was out on a run in Balmoral and found this ringtail possum in the middle of the road. As he got closer the little guy ran up his leg seeking shelter from the smoke and flames pic.twitter.com/cYeJZlLW4A — Emily Swanson (@Em___) 23. Dezember 2019

Um überlebende Tiere zu finden, setzen die Helfer in Australien offenbar auch Spürhunde ein. Auch diese werden zu Helden am Rande der tragischen Buschfeuer.

What a good dog.

Taylor the springer spaniel is busy helping detect and save the lives of koalas and wounded wildlife in bushfire destroyed areas.

“She is trained to prioritise the scent of the live animal and sit as close to it as she can”.https://t.co/kiim0eCcRQ pic.twitter.com/ecipZg3dKU — Keira Savage (@KeiraSavage00) 30. November 2019

Buschfeuer in Australien: In wenigen Jahrzehnten könnten Koalas in diesen Gebieten ausgestorben sein

Es sollen bereits 6 Millionen Hektar Land verbrannt sein. Damit ist das Ausmaß der Buschbrände in Australien sogar weitaus verheerender, als jenes im Amazonas 2019. Laut WWF wird davon ausgegangen, dass bereits mehr als 8.400 Koalas bei den Bränden an der mittleren Nordküste von New South Wales umgekommen sind. Die Känguru-Insel in Südaustralien soll mehr als 50 Prozent ihrerKoala-Population verloren haben. Die Population der Koalas in Ostaustralien gerät damit massiv in Gefahr. In wenigen Jahrzehnten könnten die Koalas in dieser Region ausgestorben sein.

+ Australien: Herzzerreißende Bilder von verletzten Tieren gehen um die Welt. © AFP / HANDOUT

Während zu pflegebedürftige Tiere offenbar nicht auf der Rettungsagenda der Regierung Victorias stehen, so greift man in New South Wales zu ungewöhnlichen Maßnahmen, um einen Teil des Wildtierbestands zu retten. In der „Operation Felskänguru“ werden tonnenweise Karotten und Süßkartoffeln per Hubschrauber über einem Gebiet ausgeschüttet, in dem die bedrohten Kängurus zwar in Sicherheit aber ohne Nahrungsgrundlage entdeckt wurden. Das Felskänguru gilt laut WWF zu den besonders gefährdeten Tierarten, da durch die Buschbrände sein natürlicher Lebensraum zerstört wird. Matt Kean, Umweltminister des Bundesstaates New South Wales teilte Bilder der ungewöhnlichen Fütterung auf Twitter.

Operation Rock Wallaby - #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) 11. Januar 2020

Australien: Buschfeuer haben dramatische Folgen für Mensch und Natur

Die Bevölkerung in Australien ist vom Ausmaß der Buschfeuer entsetzt. Aber auch die Reaktionen der australischen Regierung sorgen für Missstimmung. In den Großstädten Sydney, Melbourne und Canberra ist es zu massiven Protesten gekommen, die weit über die Freitagsdemos der Fridays-for-Future-Bewegung hinausgehen. Auf Plakaten fordern einige Demonstranten den Rücktritt des Permierministers Scott Morrison. Morrison hatte in den vergangenen Wochen den Zusammenhang von Buschfeuern mit dem Klimawandel geleugnet und will auch künftig keine stärkeren Umweltschutzgesetze einführen.

+ Buschbrände in Australien © dpa / Chu Chen

Ein riesiger Buschbrand war durch die Autopanne eines Familienvaters entstanden. Das Gebiet sei derart trocken und heiß, „ich hatte keine Chance“, erzählte der Mann verzweifelt. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg äußerte harsche Kritik an der internationalen Klimapolitik.

