Mann (47) fällt mit Messer über seine Familie her - Tochter (8) muss alles mit ansehen - Großeinsatz

Rund 56 Kilometer von Augsburg entfernt, eskalierte ein Familienstreit. Am Ende waren drei Frauen schwer verletzt. (Symbolbild)

Tochter (8) flüchtet aus der Wohnung

von Katarina Amtmann schließen

In Bad Wörishofen, rund 56 Kilometer von Augsburg entfernt, eskalierte am Samstag wohl ein Familienstreit. Am Ende waren drei Frauen schwer verletzt.