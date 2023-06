Was ist ein Lichtjahr?

Von: Tanja Banner

Teilen

Die Entfernungen im Weltall sind unvorstellbar groß. (Symbolbild) © IMAGO/Panthermedia

Auch wenn „Jahr“ darin vorkommt, handelt es sich beim Begriff Lichtjahr nicht um eine Zeiteinheit. Im Gegenteil: Das Lichtjahr misst große Entfernungen im Weltall.

Frankfurt – Wer sich mit dem Universum beschäftigt oder auch nur gelegentlich Texte über das Weltall liest, kommt um einen wichtigen astronomischen Begriff nicht herum: Das Lichtjahr. Auch wenn der Name wegen des Bestandteils „-jahr“ darauf hinzudeuten scheint, dass es sich um eine Zeiteinheit handelt, ist das nicht der Fall. Tatsächlich handelt es sich um ein Längenmaß, das die in der Astronomie üblichen und oftmals unvorstellbar großen Entfernungen etwas handlicher machen soll.

Ein Lichtjahr beschreibt die Strecke, die das Licht im Vakuum während eines Jahres mit 365,25 Tagen zurücklegt. Nichts ist schneller als das Licht: Es legt in einer Sekunde 299.792.458 Meter zurück. Daraus ergibt sich für das Lichtjahr eine Strecke von 9,46 Billionen Kilometern. Neben dem Lichtjahr als Maßeinheit gibt es auch noch die Einheiten Lichtsekunde, Lichtminute, Lichtstunde und Lichttag:

Einheit Strecke Lichtsekunde (Ls): 300.000 Kilometer Lichtminute (Lm): 18 Millionen Kilometer Lichtstunde (Lh): 1,1 Milliarden Kilometer Lichttag (Ld): 26 Milliarden Kilometer Lichtjahr (Lj): 9,46 Billionen Kilometer

Lichtjahr ist eine Maßeinheit und soll große Entfernungen handlich machen

Die Begriffe Lichtjahr, Lichttag, Lichtstunde, Lichtminute und Lichtsekunde geben im Prinzip an, wie lange das Licht vom Objekt bis zum menschlichen Auge unterwegs ist. Die Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt im Schnitt etwa 1,28 Lichtsekunden – das Licht, das vom Mond an das menschliche Auge dringt, benötigt für den Weg etwa 1,28 Sekunden. Die Sonne ist deutlich weiter von der Erde entfernt als der Mond – das Licht benötigt etwa acht Minuten bis zur Erde.

Noch interessanter wird das Thema, wenn man über das Sonnensystem hinaus schaut: Der sonnennächste Stern Proxima Centauri ist etwa 4,24 Lichtjahre entfernt und die Andromedagalaxie, die Nachbarin der Milchstraße, ist etwa 2,4 Millionen Lichtjahre weit weg. Beim Blick zum Nachthimmel kann man die Galaxie also so sehen, wie sie vor 2,4 Millionen Jahren ausgesehen hat – aus diesem Grund ist jeder Blick an den Nachthimmel immer ein Blick in die Vergangenheit.

Lichtjahr: So lange benötigt das Licht von einem Himmelskörper zum menschlichen Auge

Eine Maßeinheit kann man natürlich auch nutzen, um den Durchmesser von Galaxien anzugeben: So beträgt der Durchmesser der Milchstraße 170.000 bis 200.000 Lichtjahre – das bedeutet, Licht würde viele tausend Jahre benötigen, um vom einen zum anderen Ende der Milchstraße zu gelangen. Da nichts schneller ist als das Licht, ist das eine unvorstellbar weite Strecke. (tab)