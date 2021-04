Mögliches Corona-Medikament Budesonid: Ciesek bremst Lauterbach-Euphorie wegen Asthma-Spray

Corona-Pandemie

von Lena Karber schließen

Nachdem Karl Lauterbach das Asthma-Mittel Budesonid als „Gamechanger“ bezeichnet hat, gibt es nun Widerspruch von Virologin Sandra Ciesek. Sie warnt sogar von einer falschen Anwendung des Sprays.

Update vom Mittwoch, 21.04.2021, 14.05 Uhr: Kann das Asthma-Spray Budesonid das Risiko eines schweren Corona-Verlaufes erheblich reduzieren? Darauf weisen die Ergebnisse einer Studie von Forschern der Universität Oxford hin, die Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter gar als „Gamechanger“ bezeichnet hat. Doch nun gibt es Widerspruch von der Virologin Sandra Ciesek, die sich im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ zu der Studie geäußert hat und dabei zu einer anderen Einschätzung gekommen ist. Die Medizinerin warnte vor einer falschen Anwendung des Sprays.

Asthma-Mittel Budesonid als „Gamechanger“? – Ciesek widerspricht Lauterbach

„Ich bin jetzt nicht der größte Fan dieser Studie“, sagte Ciesek über die Untersuchung, die Lauterbach zuvor als „gut gemacht“ bezeichnet hatte und führte an wieso: So seien die Patienten recht gesund gewesen, hätten im Schnitt kein Fieber und eine geringe Viruslast gehabt. Zudem sei die Studie nicht verblindet gewesen, es sei keine Placebo-Gabe erfolgt und auch die geringe Studiengröße schränke die Aussagekraft ein. Ein weiteres Problem liegt laut Ciesek in der Wahl des Endpunkt der Studie: So habe man nicht unterschieden, ob jemand nur im Krankenhaus vorstellig geworden sei oder auch tatsächlich habe da bleiben müssen, so dass etwa die individuelle Ängstlichkeit der Studien-Teilnehmer Auswirkungen auf das Ergebnis gehabt haben könnte. Bei relevanten Aspekten wie der Viruslast oder dem Sauerstoffbedarf habe man zwischen den Probanden-Gruppen zudem keinen relevanten Unterschied festgestellt.

Die Virologin betonte daher, dass sie der Studie, die eine um 90 Prozent reduzierte Gefahr eines Krankenhausaufenthalts bei der Anwendung des Asthma-Sprays Budesonid ergeben hatte, gegenüber skeptisch sei. Ciesek sprach sich für eine Placebo-basierte und größer angelegte Kontrollstudie aus. Zudem riet sie vor einer prophylaktischen Anwendung des Mittels ab, da dieses zu Pilzinfektionen im Mund sowie anderen Komplikationen führen könne. „Ich würde es nicht als Gamechanger bezeichnen. Es macht hoffnungsvoll, dass es vielleicht Subgruppen gibt, die davon profitieren – vielleicht sogar alle –, aber die Daten in dieser Lancet Respiratory-Studie sind schon nicht ganz einfach“, so Ciesek. Das liege daran, dass sie Studie eben doch einige Schwächen habe.

+ Sandra Ciesek hält Asthma-Spray nicht für entscheidend im Kampf gegen Corona. © Kay Nietfeld/dpa

Asthma-Medikament Budesonid gegen Corona: Wird das Mittel zum „Gamechanger“?

Erstmeldung vom Montag, 12.04.2021, 16.23 Uhr: Im Zuge der Corona-Pandemie versuchen Forscher herauszufinden, welche bereits gegen andere Krankheiten und Beschwerden zugelassenen Medikamente auch gegen Covid-19 wirksam sind. Mehrere Wirkstoffe haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten bereits als vielversprechend herauskristallisiert. Nun liegt eine vielversprechende Studie zu einem Asthma-Mittel vor, die Karl Lauterbach (SPD) positiv stimmt. Auf Twitter bezeichnete der Gesundheitsexperte, der zu den größten Mahnern im Zuge der Corona-Pandemie gehört, das Mittel sogar als einen „Game Changer“.

Konkret handelt es sich um das Asthmaspray Budesonid, das viele Asthma-Patienten täglich einnehmen. Forscher der Universität Oxford haben das Mittel zwischen Juli und Dezember 2020 auf seine Wirksamkeit gegen Covid-19 untersucht. Dazu erhielt die eine Hälfte einer 146 Personen umfassenden Teilnehmer-Gruppe mit milden Symptomen zweimal täglich zwei Inhalationen Budesonid, die andere nicht.

Asthma-Spray gegen Corona: Krankenhaus-Risiko laut Studie um 90 Prozent gesenkt

Dies wirkte sich laut Studie sowohl auf die Schwere der Krankheitsverläufe als auch auf deren Dauer aus. „Die frühzeitige Verabreichung von inhaliertem Budesonid verringerte die Wahrscheinlichkeit, dringend medizinische Hilfe zu benötigen, und verkürzte die Zeit bis zur Genesung nach frühem Covid-19“, fassen die Forscher ihre Ergebnisse zusammen.

Konkret verkürzte sich die Krankheitsdauer im Durchschnitt um einen Tag, vor allem aber wirkte sich das Spray offenbar beachtlich auf das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes aus. Während nur eine Person aus der Budesonid-Gruppe ins Krankenhaus musste, waren es aus der herkömmlich behandelten Gruppe zehn Personen. Wenn am dritten Tag nach Einsetzen der Symptome mit der Einnahme von Budesonid begonnen wurde, reduzierte sich das Risiko eines Krankenhausaufenthalts laut Studie somit um etwa 90 Prozent.

(1) Jetzt wurde sehr wichtige lang erwartete Oxford Studie zum Asthmaspray Budesonid bei Covid-Infektion im ⁦@TheLancet⁩ veröffentlicht. Meines Erachtens ein „Game Changer“ weil Studie gut gemacht wurde und relevante Hausarzt Früh Behandlung zeigt https://t.co/YtAmJkcBxJ — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 11, 2021

Medikamente in der Corona-Pandemie: Asthma-Mittel könnte auch gegen „Long-Covid“ wirken

Doch nicht nur die Reduzierung des Krankenhaus-Risikos und die Verkürzung des Krankheitsverlaufs stimmen Karl Lauterbach zuversichtlich. „Zusätzlich sinkt wahrscheinlich sogar die Wahrscheinlichkeit für #LongCovid, darauf deuten die Ergebnisse hin. Es gibt kaum Nebenwirkungen“, schreibt er auf Twitter. Angesichts der zunehmenden Berichte über Menschen, die nach einer Corona-Infektion lange mit den Spätfolgen der Erkrankung zu kämpfen haben, – zum Teil sogar nach milden Verläufen – erscheint dies als besonders bedeutsam. Denn laut einer britischen Studie zu „Long Covid“ hielten bei 13,3 Prozent der Teilnehmer Symptome länger als vier Wochen an; 2,3 Prozent der Befragten hatten sogar noch nach mehr als 12 Wochen mit Symptomen zu kämpfen.

+ Laut einer Studie von Forschern der Universität Oxford lassen sich schwere Covid-19-Verläufe mit Hilfe eines Asthma-Sprays verhindern. (Symbolbild) © Christin Klose/picture alliance

Geringe Teilnehmer-Zahl, keine Placebo-Kontrolle: Lauterbach spricht sich trotzdem für Einsatz aus

Das „Deutsche Ärzteblatt“, das bereits am 11. Februar 2021 über die Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit des Asthma-Medikaments Budesonid gegen Covid-19 berichtet hat, wies jedoch auch auf die Grenzen der Studie hin. „Wegen der geringen Teilnehmerzahl und der fehlenden Verblindung dürfte die Behandlung derzeit nicht als evidenzbasiert angesehen werden“, heißt es da. „ Der nächste Schritt könnte in einer groß angelegten randomisier­ten Doppelblindstudie bestehen.“

Lauterbach hingegen spricht sich auf Twitter für einen Einsatz des Medikaments bei Corona-Patienten aus. „Ich kenne einige Ärzte, die bereits diese Strategie verfolgen. Ich würde dies als Hausarzt auf Grundlage der vorliegenden Daten, ohne Kontraindikation, auch tun“, so Lauterbach via Twitter. „Die Ergebnisse machen klinisch Sinn, weil die antientzündliche Wirkung in der Lunge den Verfall der Lungenfunktion verhindern kann“, erklärte der SPD-Politiker. Insgesamt sei das Mittel sieben Tage lang durchgenommen worden. Zudem sei die Dosierung nicht sehr hoch gewesen.