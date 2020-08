Asteroid rauscht nur knapp an der Erde vorbei - näher als der Mond

Anfang September ereignet sich ein weiteres Weltraum-Phänomen. Der Steroid „2011 ES4“ rauscht nur knapp an der Erde vorbei- näher als der Mond.

Am 1. September zischt der Asteroid „2011 ES4“ an der Erde vorbei.

Er kommt unserem Planeten dabei näher als der Mond.

. Die Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt erlauben sich deshalb sogar einen Witz.

München - Im Juli war Komet „Neowise" in aller Munde. Der Schweifstern war weltweit zu bestaunen, wobei auch das eine oder andere kuriose Foto vom Naturspektakel entstand.

Mittlerweile ist er verblasst. Während Interessierte etwa 6.800 Jahre auf die nächste Gelegenheit warten müssen, „Neowise“ wieder zu sehen, bleiben andere Weltraum-Phänomene in diesem Sommer nicht aus.

Weltraum-Phänomene 2020: Auf Komet „Neowise“ folgen Perseiden - dann kommt ein Asteroid ganz nahe

In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. Beim jährlich auftretenden Meteorstrom sind bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu beobachten. Für viele Astro-Fans ein Pflicht-Highlight im Sommer.

Nicht lange darauf ereignet sich das nächste All-Spektakel. Asteroid „2011 ES4" wird an der Erde vorbei zischen. Dabei kommt der Himmelkörper dem Erdball auffällig nahe.

Asteroid „2011 ES4“ rast knapp an Erde vorbei: „Nicht zu weit aus dem Fenster lehnen“

„Am 1. September bitte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen“, witzelt da sogar das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Wieder einmal sause ein Mini-Asteroid ziemlich knapp an unserer Erde vorbei.

„2011 ES4“ kommt unserem Planeten sogar näher als der Mond. Er nähert sich etwa auf 130.000 Kilometer. Das ist etwa ein Drittel der Distanz zwischen Erde und ihrem bekannten kosmischen Begleiter.

Asteroid kommt Erde näher als der Mond: Größe kann nur geschätzt werden - Gefahr besteht nicht

Grund zur Besorgnis besteht nicht. Der Durchmesser der Asteroiden wird auf 22 bis 49 Meter geschätzt. Da erst wenige Messungen stattgefunden haben, könne man die genaue Größe nicht bestimmen, erläutert DLR-Forscher Manfred Gaida der Deutschen Presse-Agentur.

Derlei „Nahbewegungen“, wie sie nun wieder einmal geschieht, seien ein bekanntes Phänomen. Durchschnittlich passieren jährlich 2,4 Asteroiden innerhalb der Mondumlaufbahn.

Die Kollision eines Asteroiden mit der Erde ist in diesem Jahr derweil auch noch denkbar. „VP1 2018" rauscht auf unsere blaue Kugel zu und könnte sie am 2. November treffen. Er ist allerdings sehr klein, weshalb die Chancen sehr gering sind, dass er nicht einfach in der Atmosphäre verglüht.

