Asiatische Hornisse breitet sich aus – Kettenreaktion kann die Folge sein

Von: Maximilian Gang

Die asiatische Hornisse ist in Deutschland angekommen – und breitet sich schnell aus. © Axel Heimken/dpa

Die asiatische Hornisse breitet sich sehr schnell in NRW aus – und frisst die heimischen Bienen. Das könnte Auswirkungen auf das Ökosystem haben.

Köln – Sie ist nur rund zwei Zentimeter lang, doch die asiatische Hornisse könnte für große Probleme in Deutschland sorgen. Das Insekt breitet sich rasend schnell aus – auch in NRW. Der Stich eines „schwarzen Jägers“ – wie das tropische Tier aufgrund seiner Färbung genannt wird – ist zwar für Menschen ohne Allergien ungefährlich, aber: Die Hornisse frisst Bienen – und zwar viele. Erfahrungen aus anderen Regionen zeigen, dass das gravierende Folgen für die Imkerei und das heimische Ökosystem haben kann.

24RHEIN erklärt, welche Folgen die Ausbreitung der asiatischen Hornisse in NRW und Deutschland haben kann.