Was sind das für Dinger? Strand von Phallus-förmigen Kreaturen überflutet

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Ein Strand quillt über mit Fischen, die wie männliche Geschlechtsteile aussehen: Zu diesem ungewöhnlichen Naturspektakel kam es in Argentinien.

Rio Grande – Ja, genau, sie sehen exakt aus wie das, woran Sie vermutlich gerade denken. Diese Meeresbewohner erinnern an einen Phallus und werden umgangssprachlich auch „Penisfische“ genannt. Tausende Exemplare sind an einem Strand nahe der Stadt Rio Grande in Argentinien angespült worden, wie unter anderem die New York Post berichtet. Die Einheimischen und Touristen staunten nicht schlecht.

Urechis Unicinctus: Fisch sieht aus wie männliches Geschlechtsteil

Bei dem Meereslebewesen handelt es sich eigentlich um eine Art Löffelwurm, der offiziell als Urechis Unicinctus bekannt ist. Der Penisfisch ist zirka 25 Zentimeter lang und verfügt über einen großen Kopf mit einem Loch, das wie ein Gehörgang aussieht. Obwohl die Würmer normalerweise auf dem Meeresgrund leben, wurden sie während eines großen Sturms, der die Gegend um den Fluss Rio Grande heimsuchte, an Land gespült. Das Meerestier existiert bereits seit 300 Millionen Jahren und hat eine Lebenserwartung von etwa 25 Jahren.

Es nicht das erste Mal, dass Penisfische Strandbesucher verblüffen. Im Jahr 2019 tauchten nach einem Sturm Tausende dieser Würmer am Ufer des Drakes Beach in der Nähe von San Francisco auf. Ivan Parr, ein Biologe der Western Section der Wildlife Society, entdeckte damals die Meeresbewohner als Erster und behauptete, dass andere Einheimische nicht glaubten, dass es sich wirklich um Würmer handele. „Ich habe von Strandräubern eine Menge fantasievoller Theorien gehört, wie zum Beispiel das Treibgut eines havarierten Bratwurstfrachters“, sagte er damals.

Fisch wurde auch schon mit Spielzeug fürs Schlafzimmer verglichen – „Einige Meerestiere werden damit ihren Spaß haben“

Auch ging ein australischer Meeresbiologe im Jahr 2021 in den sozialen Medien viral, nachdem er einen Schnappschuss des Penisfisches geteilt hatte, was zu mehreren nicht jugendfreien Antworten führte. „Wo legen Sie die Batterien ein?“, scherzte ein Nutzer und verglich den Wurm mit einem Spielzeug für den Geschlechtsakt. „Wow, einige Meerestiere werden damit ihren Spaß haben“, scherzte ein anderer. In einigen Kulturen wird der Penisfisch übrigens auch gegessen – vor allem in Südkorea, China und Japan.

Andere Fische sorgten für blutige Wunden statt Badespaß: Auf Mallorca sollen mehrere Urlauber von Fischen gebissen worden sein. Ein Elfjähriger entdeckte indes einen Fisch mit menschlichen Zähnen. (cgsc)