Weil das Auto vor ihm zu langsam fährt: Mann erschießt Autofahrer in Italien mit Harpune

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Italienische Strände erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit, nun gab es einen Zwischenfall. (Symbolbild) © Michael Kri/Imago

Ein Mann in Italien stirbt auf offener Straße, erschossen von einer Harpune. Der Grund soll ein zu langsames Auto bei einem Kreisverkehr gewesen sein.

München – In Italien ist es zu einem ungewöhnlichen Todesfall gekommen. Laut dem Portal Ansa.it starb ein 23 Jahre alter albanischen Arbeiter namens Klajdi Bitri in Sirolo in der Provinzhauptstadt der Marken in Ancona, einem der bekanntesten Badeorte an der Adria. Der mutmaßliche Täter ist demnach ein 30-Jähriger algerischer Staatsangehörigkeit. Dieser wurde kurz darauf von den Carabinieri im etwas mehr als 30 Kilometer entfernten Falconara Marittima festgenommen. Er hatte zum Zeitpunkt seiner Festnahme noch die Tatwaffe bei sich, ein Tauchgewehr.

Mann steigt aus Auto aus und schießt mit Harpune auf Verkehrsteilnehmer

Die Tragödie ereignete sich am Nachmittag des 27. Augusts in der Via Cilea in Sirolo, einer Straße, die ins Zentrum führt, voller Badegäste und Touristen. Der junge Mann, ein Einwohner von Ancona, starb laut dem Bericht bei der Verteidigung eines Freundes, der von einem anderen Autofahrer geschlagen worden war. Zunächst war demnach von missachteter Vorfahrt die Rede. Neuen Informationen zufolge habe der Angreifer gehandelt, weil das Auto vor ihm in der Nähe eines Kreisverkehrs zu langsam fuhr. Zu diesem Zeitpunkt stieg er angeblich aus seinem Auto, das offenbar von einer Frau gefahren wurde, und begann, den Fahrer, einen Familienvater, der mit seiner Frau und seinen kleinen Kindern unterwegs war, zu schlagen.

Die Situation wurde demnach immer dramatischer. Der 23-Jährige Bitri, ebenfalls ein Verkehrsteilnehmer, der in einem anderen Auto unterwegs war und mit der Familie befreundet war, ging dazwischen und schlug den Angreifer zurück. Doch der Angreifer kehrte zu seinem Auto (einem Polo oder Opel Astra) zurück, nahm ein Angelgewehr aus dem Kofferraum und feuerte eine Harpune ab. Sie traf den jungen Mann in die Brust und tötete ihn sofort. Der Angreifer flüchtete daraufhin mit dem Auto, während die Polizei und die Carabinieri zum Tatort eilten. Auch der Rettungshubschrauber startete. Für die Carabinieri begann eine Fahndung mit Kontrollpunkten in der gesamten Provinz, während die Bilder der Videoüberwachungssysteme in der Gegend erfasst wurden. Die Aussagen der Menschen vor Ort, darunter der Freunde des 23-Jährigen, wurden gesammelt. Den Zeugenaussagen und Bildern ist es zu verdanken, dass der mutmaßliche Täter identifiziert werden konnte.

Video zeigt Festnahme des mutmaßlichen Täters: Er bestreitet die Tat

Erst letzte Woche hatte die Gemeinde Sirolo die Installation aller Kameras des Sicherheitssystems innerhalb und außerhalb des Gebiets abgeschlossen. Den ersten gesammelten Informationen zufolge haben die beteiligten Personen keinen Bezug zur Gegend des Touristenortes Sirolo. Ein virales Video eines Bewohners von Ancona zeigt, wie ein Verdächtiger namens Melloul F. verhaftet wird. Er bestreitet in dem Video die Tötung. F. wurde am Montagmorgen in das Montacuto-Gefängnis in Ancona verlegt.

Die Hitzewelle sorgte in Südeuropa für heftige Waldbrände – vor allem in Italien. Urlauber auf Sizilien waren in einer Bucht vom Feuer eingeschlossen. Ein kleines Mädchen in Italien wurde indes beim Fall aus dem fünften Stock gerettet. (cgsc)