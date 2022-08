Amokläufer tötet zehn Menschen in Montenegro

Ein Feuerwehrmann geht an einem Leichenwagen am Ort des Amoklaufs vorbei. © Risto Bozovic/AP/dpa

Der Gewaltakt schockiert über die Grenzen des Balkanlandes hinweg. Unter den Todesopfern sind auch zwei Kinder.

Cetinje - Ein Amokläufer hat in der montenegrischen Kleinstadt Cetinje am Freitag zehn Menschen erschossen und ist danach von einem Passanten getötet worden. Wie die diensthabende Staatsanwältin Andrijana Nastic nach Angaben des Portals „vijesti.me“ mitteilte, waren unter den Todesopfern zwei Kinder. Die Motive des 34-jährigen Angreifers seien unklar. Sechs weitere Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt.

Der Täter habe zunächst mit einem Jagdgewehr auf Menschen geschossen, die als Mieter in seiner Wohnung gewohnt hätten. Danach habe er offenbar wahllos auf Passanten geschossen, sagte der örtliche Polizeichef Zoran Brdjanin nach Angaben von „vijesti.me“. Durch die Schüsse sei auch ein Polizist verletzt worden. dpa