Amazon-Bote sorgt mit Paket-Aktion für Ärger - delikater Inhalt

hat für Frustration bei einem Kunden gesorgt. Der Bote quetschte das schmale Paket rigoros in den Briefschlitz.

Das Ärgerliche dabei: Das Paket passte so „genau“ hinein, dass es der Kunde nicht mehr heraus brachte.

Kennt man den Inhalt des Pakets, fühlt man umso mehr mit dem Empfänger mit.

München - Wer kennt es nicht: Pakete, die nicht ganz auf die Art und Weise geliefert werden, wie man sich das als Kunde wünschen würde. Entweder sie kommen zum ungünstigsten Zeitpunkt an, und man muss einen ungeliebten Extratrip zum Postamt machen, oder aber die Notiz des Boten, wo das Paket sich versteckt, ist so undeutlich geschrieben, dass man verzweifelt.

Die kuriosesten dieser Fälle landen nicht selten auf Facebook oder Instagram*. In diesem Fall war glasklar, wo sich das Paket eines Kunden befindet: Im Briefschlitz seines Briefkastens. Das Dumme dabei war nur:Das Paket steckte darin fest.

„Bitter. Es hat so gut in den Briefkastenschlitz gepasst, dass es nicht mehr raus ging“, schreibt der Amazon-Kunde, der das Foto auf die Facebookseite „Best of Paketzusteller“ hochlud. Viele der Kommentierenden fühlten mit dem Betroffenen mit - erst recht, weil der Kunde auch den Inhalt des Pakets verriet.

Amazon-Liefer-Fail: Wenn man den Inhalt des Pakets kennt, wird der Ärger umso verständlicher

In dem Paket befand sich ein externes DVD-Laufwerk. Ein extrem empfindliches technisches Gerät also, das selbst bei kleineren Stößen geschädigt werden könnte, schließlich nutzt es Lasertechnologie, um DVDs zu entschlüsseln. Ob das Gerät die rigorose Behandlung im Briefkasten überstanden hat - oder wie der Kunde es dann von dort befreien konnte - ist nicht überliefert.

Die Kommentare ließen indes nicht lange auf sich warten. „Manche Paketzusteller sind wahre Künstler!“, schrieb ein Nutzer. „Gott sei Dank nichts Zerbrechliches“, ein anderer.

