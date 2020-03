Mann klopft auf Aldi-Parkplatz an Autoscheibe – kurz darauf ruft Fahrerin die Polizei

Eine Frau wurde auf einem Aldi-Parkplatz Opfer von dreisten Betrügern. Auf diese Masche würde wohl jeder reinfallen.

Iserlohn/NRW - Eine Frau aus Iserlohn (NRW) wurde Opfer von dreisten Trickbetrügern.

Sie saß nach dem Einkauf in ihrem Auto, um vom Aldi-Parkplatz nach Hause zu fahren. Plötzlich klopfte ein Mann an ihre Fahrerscheibe und wies sie auf einen "Platten" an ihrem Fahrzeug hin.

Die 61-Jährige stieg aus, um sich das Malheur anzusehen. Da sie nichts feststellte und der "nette Hinweisgeber" auch nicht mehr da war, setzte sie sich in ihr Fahrzeug. Im Auto erlebte sie eine böse Überraschung, schreibt Come-On.de*.

