Airbus A380 über Köln gesichtet – was steckt dahinter?

Ein Airbus A380 der Lufthansa war am Wochenende am Flughafen Köln/Bonn zu sehen (Symbolbild). © Action Pictures/Imago

Am Flughafen Köln/Bonn staunten viele, als dort am Samstag (29. Juli) ein Airbus A380 landete. Was steckte dahinter?

Köln – Am Flughafen Köln/Bonn sind XXL-Passagiermaschinen wie der Airbus A380 eher selten zu Gast – weshalb der Anblick der Jumbo-Maschine am Samstag, 29. Juli, dort für staunende Gesichter sorgte. 24RHEIN hat nachgefragt: Woher kam der ungewöhnliche Gast – und warum landete er am Flughafen Köln/Bonn?

24RHEIN erklärt, was den Lufthansa-Airbus A380 nach Köln verschlagen hat.