WHO-Chef bittet schwule Männer, die Zahl ihrer Sexualpartner zu minimieren

Ein medizinischer Angestellter in Chicago verabreicht eine Dosis des Affenpocken-Impfstoffs, der die Übertragung des Virus stoppen soll. © Vincent Johnson/Xinhua/IMAGO

Die WHO erklärt den Affenpocken-Ausbruch zur internationalen Notlage und empfiehlt homosexuellen Männern, neue Sexualpartner zu meiden.

Der Affenpocken-Virus, der sich in den letzten Monaten in Europa, USA und Kanada ausgebreitet hat, betrifft besonders häufig homosexuelle Männer. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus hat nun einige Empfehlungen gegeben, an denen sich homosexuelle Männer orientieren sollen, um den Affenpocken-Ausbruch einzudämmen. Dazu zählt vor allem das Reduzieren von sexuellen Kontakten zu anderen Männern.

