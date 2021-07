80 Prozent der positiven Corona-Schnelltests falsch

So ein Stress

Im Mai waren es noch 50 Prozent und jetzt sind es schon 80 Prozent falsch-positive Corona-Schnelltests in Hamburg. Eine Frage der Sorgfalt? Oder andere Gründe?

Hamburg – Wie aussagekräftig sind Corona-Schnelltests eigentlich? Dies wird in Hamburg von CDU-Mann Andreas Grutzeck infrage gestellt. Das Ergebnis einer Kleinen Anfragen an den Hamburger Senat* brachte hervor, dass 80 Prozent der Menschen, die im Juni 2021 via Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet wurden, am Ende die gefährliche Infektion doch nicht hatten.

Grutzeck glaubt, die Sorgfaltspflicht der Testzentren lässt zu wünschen übrig. Doch die falschen Tests könnten auch mit der Delta-Variante zu tun haben.