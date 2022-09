700 Kilogramm Heroin im Hamburger Hafen sichergestellt

Von: Sebastian Peters

Teilen

Bei einer Durchsuchung eines Containers wurde die Rekordmenge gefunden. (Symbolbild) © Elias Bartl

Ermittler haben im Hamburger Hafen die größte Menge Heroin in der deutschen Geschichte sichergestellt. In einem Container befanden sich 700 Kilo.

Hamburg/Dresden – Wegen des Verdachtes der bandenmäßigen Einfuhr von Betäubungsmitteln in „nicht geringer Menge“ hat die Staatsanwaltschaft Dresden mit dem Bundeskriminalamt (BKA) ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen eingeleitet. Den Personen wird vorgeworfen, Heroin in einer erheblichen Größenordnung nach Deutschland geschleust zu haben und von Deutschland aus in ganz Europa verteilt zu haben.



Weitere Einzelheiten zum gefundenen Heroin im Hamburger Hafen erfahren Sie bei 24hamburg.de

Durchsuchungen eines Schiffscontainers im Hamburger Hafen führten zum größten Fund von Heroin innerhalb Deutschland. Der ZOLL hat zusammen mit der Polizei Hamburg 700 kg Heroin aufgefunden.