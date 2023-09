5 Gründe, warum Salzburg besser ist als Niederösterreich

Ländervergleich

Von Julian Mayr schließen

Westen gegen Osten, Berge gegen Hügel: Dass Salzburg gegen Niederösterreich die Oberhand behält, liegt am Ende nicht nur an Mozart.

Bundesländervergleiche sind in Österreich nie leicht, denn jedes ist auf seine eigene Art wunderbar. Wien ist etwa Hauptstadt und Bundesland zugleich und auch Salzburg ist Namensgeber von Land und Hauptstadt gleichermaßen. Unter anderem zeichnet es sich für seine schmackhafte Küche aus, wie diese 9 Schmankerl zeigen, um die die ganze Welt Salzburg beneiden. Aber auch das größte Bundesland Niederösterreich hat neben einer schönen Landschaft auch einen spannenden Dialekt zu bieten, wie diese 15 niederösterreichischen Sprüche zeigen. Warum Salzburg das Duell mit Niederösterreich für sich entscheidet, liegt an diesen fünf Gründen.

1. Mozartkugel schlägt Waldviertler Mohnzelten

Salzburg ist stolz auf seine Mozartkugeln, diese köstlichen Schokoladenkugeln mit einer süßen Marzipanfüllung. Sie sind weltweit bekannt und geliebt. Im Gegensatz dazu haben die Niederösterreicher den Waldviertler Mohnzelten. Auch diese süße Versuchung ist zweifelsohne ein Gaumenschmaus. Aber jetzt mal ehrlich, wer möchte schon Mohnzelten, wenn er Mozartkugeln haben kann?

2. Salzburger Festspiele vs. Frequency Festival

Salzburg ist international bekannt für seine Salzburger Festspiele, die jedes Jahr zahlreiche Besucher aus aller Welt anlocken. Ein wahres Ereignis der Hochkultur. In Niederösterreich hingegen findet jährlich das „Frequency Festival“ statt. Vor allem junge Menschen erfreuen sich an der lauten und modernen Musik. Aber die Salzburger Festspiele sind eindeutig glamouröser und kulturell ansprechender. Und nur mal nebenbei: Früher fand das „Frequency Festival“ ebenfalls in Salzburg statt.

3. Mozart statt Schiele

Während Salzburg den weltberühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart hervorgebracht hat, kann Niederösterreich mit dem expressionistischen Maler Egon Schiele aufwarten. Auf beide ist ganz Österreich heute noch stolz. Aber seien wir ehrlich, wenn es darum geht, wer mehr Partys rocken würde, ist Mozart eindeutig die bessere Wahl.

4. Salzburger Berge bezwingen niederösterreichische Hügel

Salzburg ist gespickt mit majestätischen Bergen, wie dem mehr als dreitausend Meter hohen Großvenediger. Niederösterreich hingegen hat nur einige flachere Hügel. Wenn es um spektakuläre Aussichten, Skifahren und Wandern geht, hat Salzburg definitiv die Nase vorn. Aber hey, wenigstens sind die Hügel in Niederösterreich leichter zu besteigen, wenn du nicht so fit ist!

+ Salzburgs Berge sind den niederösterreichischen Hügeln überlegen. © Herbert Berger/Volker Preußer/Imagebroker/Imago

5. Salzburg schlägt St. Pölten

Salzburgs gleichnamige mondäne Hauptstadt muss sich gegen keine andere österreichische Stadt verstecken. Das Salzach-Ufer, die malerische Altstadt und die Festung Hohensalzburg – um nur einige der Wahrzeichen zu nennen – machen Salzburg zu einem wahren Paradies für Gäste und Anwohner. Niederösterreich hingegen mag auch schöne Orte zu bieten haben. Doch in Sachen Charme und Schönheit, kann etwa die Landeshauptstadt St. Pölten nicht mit Salzburg mithalten.

Auch andere Bundesländer liefern sich knappe Duelle. Ein zweiter Ost-West-Vergleich ist etwa Tirol gegen Wien und warum Wien die Nase vorne hat, liegt an diesen fünf Gründen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.

Rubriklistenbild: © Herbert Berger/Volker Preußer/Imagebroker/Imago