39-jähriger Pastor will fasten wie Jesus - und stirbt nach 25 Tagen ohne Essen und Trinken

Von: Bjarne Kommnick

Ein Pastor ist bei einem 40-tägigen Fasten-Versuch gestorben. Dennoch hat er dabei möglicherweise einen Weltrekord aufgestellt.

Beira – Am 22. Februar hat die christliche Fastenzeit 2023 begonnen. Ein Pastor aus Mosambiks Hauptstadt Beira ist bereits eine Woche zuvor auf tragische Weise während seines Fastens verstorben. Der 39-jährige Francisco Barajah hat mehreren übereinstimmenden Medienberichten zufolge 25 Tage am Stück auf Essen und Trinken verzichtet und ist daraufhin in einem Krankenhaus verstorben. Demnach habe er versucht, das 40-tägige Fasten von Jesus aus der Bibel nachzuahmen. Für ihn sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Stadt Beira Bevölkerung 533.825 Gegründet 1890 Provinz Sofala

Pastor will 40 Tagen wie Jesus fasten – Familie bringt ihn ins Krankenhaus

Die Ärzte hätten bei dem Pastor, der auch Gründer der Santa Trindade Evangelical Church ist, nur noch ein Versagen seiner Verdauungsorgane feststellen können. Zudem wurde ihm eine akute Anämie diagnostiziert. Das bedeute, dass sein Körper nicht mehr über genügend rote Blutkörperchen verfügte, um seinen Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen.

Ein Pastor ist gestorben, weil er versucht hatte, wie Jesus in der Bibel 40 Tage lang zu fasten. © dpa/Bodo Schackow

Seine Familie habe veranlasst, dass er am 25. Tag seines Fastens in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zu diesem Zeitpunkt litt der Mann bereits unter erheblichem Gewichtsverlust. Zunächst hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses noch versucht, dem Pastor wieder Nahrung zuzufügen, jedoch hätte sein Körper darauf bereits nicht mehr reagiert.

Mann stirb bei Fasten-Versuch – und stellt inoffiziellen Rekord auf

Medizinisch gesehen sei noch nicht bestätigt, dass der Mann wirklich bereits 25 Tage ohne Essen und Trinken ausgekommen sei. Immerhin liegt der Weltrekord für den längsten Zeitraum ohne zu trinken laut Guiness-Buch der Rekorde bei 18 Tagen. Er stammt aus dem Jahr 1979, als ein Teenager in Österreich in eine Arrestzelle gesteckt und dort von der Polizei vergessen wurde.

Damit hätte der Pastor zu einem undenkbar hohen Preis einen inoffiziellen Weltrekord aufgestellt. Warum der Mann ohne zu trinken gefastet hatte, sei ebenfalls unklar. Denn in der Bibel würde es nicht explizit heißen, dass Jesus während seines 40-tägigen Fastens auf Wasser verzichtet hätte, sondern, dass er „hungrig“ war und „nichts aß“.