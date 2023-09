Indische Mission entdeckt „Bewegung“ auf dem Mond – Was steckt dahinter?

Von: Sandra Sporer

Das indische Landemodul auf dem Mond zeichnet eine Bewegung auf, die nicht vom begleitenden Rover stammt. Es könnte eine bahnbrechende Entdeckung sein.

Delhi – Der indischen Mond-Mission „Chandrayaan-3“ gelang als erster eine Landung auf der Südseite des Mondes. Bereits das war ein ungemeiner Erfolg. Eine von den Messinstrumenten des Landemoduls aufgezeichnete Bewegung könnte diesen jedoch noch übertrumpfen – denn es soll sich um seismische Aktivität handeln. Wenn sich dies bestätigt, könnte das der Wissenschaft neue Einblicke in die Beschaffenheit des Mondes geben. Auch ein mysteriöser Fund auf der Rückseite des Mondes half den Forschern, neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Aufzeichnung des indischen Rovers könnten erste seismische Daten vom Mond seit 46 Jahren sein

Seit der Abschaltung der mit den Mond-Missionen Apollo 12, 14, 15 und 16 auf dem Mond ausgesetzten Seismografen im September 1977 gab es keine weiteren, seismischen Experimente mehr auf dem Mond. Diese lieferten damals zwar „den ersten detaillierten Einblick in die innere Struktur des Mondes“, wie die Nasa auf ihrer Webseite schreibt, sind jedoch bei weitem nicht ausreichend, um alle geologischen Fragen restlos zu klären.

Das Landemodul des Rovers der indischen Chandrayaan-3 Mission hat eine Bewegung aufgezeichnet, bei der es sich möglicherweise um seismische Aktivität handeln könnte. © Susanne Hübner/IMAGO

Noch ist nicht sicher, ob es sich bei der von den Messgeräten im Landemodul aufgezeichneten Daten um natürliche, seismische Aktivität handelt. „Die Ursache für dieses Ereignis wird derzeit untersucht“, lässt die indische Raumfahrtbehörde ISRO in einem Statement verlauten. Sollte es sich um ein seismisches Event handeln, wäre Chandrayaan-3 die erste Mond-Mission seit 46 Jahren, die seismische Daten aufgezeichnet hat.

Indische Chandrayaan-3 Mission nutzt zum ersten Mal einen MEMS-basierten Seismografen auf dem Mond

Auch das zur Aufzeichnung verwendete Equipment ist neu. Aufgezeichnet wurde die „Bewegung“ nämlich vom „Instrument for Lunar Seismic Activity“, kurz ILSA, das laut dem Statement der ISRO der „erste Einsatz eines auf MEMS-Technologie (Micro Electro Mechanical Systems) basierenden Instruments auf dem Mond“ ist. Das Messinstrument soll „Bodenschwingungen, die durch natürliche Beben, Stöße und künstliche Ereignisse erzeugt werden“ messen.

So zeichnet es unter anderem die durch den Mond-Rover verursachten Vibrationen auf. Am 26. August wurde jedoch zusätzlich noch eine weitere Bewegung verzeichnet. Die potenziell bahnbrechenden Aufzeichnungen teilte die ISRO sowohl in ihrem Statement als auch in einem Tweet.

Sollte die ISRO bestätigen können, dass es sich um seismische Aktivität handelt, könnten die Daten helfen zu klären, wie das Innere des Mondes aufgebaut ist. Bisher war die vorherrschende Theorie, dass sich unter der Oberfläche des Mondes eine teilweise geschmolzene Schicht befindet. Diese Annahme wurde jedoch durch eine Studie infrage gestellt. Die Daten der Chandrayaan-3 Mission könnten wichtige Hinweise liefern, welche der beiden Theorien richtig ist.

Japan schickt ebenfalls eine Sonde auf den Mond. Überhaupt gibt es momentan einen regelrechten Wettlauf zum Mond. Viele Nationen entdecken die Mondfahrt gerade wieder für sich, denn der Erdtrabant könnte unter anderem als Startpunkt für Mars-Missionen dienen. (sp)