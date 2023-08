19 witzige Bilder zum Trost, wenn du dieses Jahr auch keine Medaille gewinnst

Von: Nadja Rödig

Deutschland bei der Leichtathletik-WM 2023 bin ich während der Bundesjugendspiele. Der Versuch war da, der Erfolg bleibt aus.

Die Weltmeisterschaft in Leichtathletik ist also zu Ende gegangen und Deutschland konnte keine einzige Medaille nach Hause holen. Das ist schade, das ist traurig, aber wer will darüber urteilen? Ich sicher nicht, meine 2- in Sport war sicher eine nett gemeinte Geste meiner Sportlehrerin. (Die wusste, wann sie aufgeben muss.) Und generell stellen sich mir beim Sport gucken auch nur viele, viele Fragen. Wer keine Ahnung hat, hält bekanntlich besser die Klappe.



Was die deutschen Athletinnen und Athleten jetzt sowieso besser brauchen können als eine weitere Klatsche, ist ein ehrlicher Aufmunterungsversuch. Und du sicher auch, denn schließlich werden wir wohl beide in nächster Zeit kein Gold holen.

1. Dein Sportlehrer, wenn es bei den Bundesjugendspielen wieder nur für eine Teilnahmeurkunde gereicht hat:

2. Leck mich doch am Arsch. Sport ist eben schwer!

3. Vielleicht hat einfach nur die Brezel gefehlt?

4. Donkey Kong wirft seine Fässer ohne Bananen sicher auch nur halb so weit.

5. Du kriegst vielleicht keine Medaille, aber wenigstens wurdest du noch nie derartig von Starbucks abgelehnt.

6. Das nenne ich um die Ecke denken.

7. Solltest du bei so einer Attacke verletzt oder schwer beeindruckt sein?

8. Gut, dass Hilfe im Anmarsch ist!

9. Also Kopf hoch und tanz eine Runde mit mir und diesem „riesigen“ Insekt.

10. Oder twerke eine Runde mit diesem gar nicht zweideutigen Logo.

11. Apropos zweideutig: Hier ein Shirt von einem Hund.

12. EINEM HUND. Guck nicht so!

13. Buh! (hihi)

14. Das ist witzig, weil das Timing stimmt!

15. Binden sind ein echtes Multifunktionswerkzeug: Blut. ✅ Ausfluss. ✅ Nerviges Nachtlicht. ✅

16. „Kannst du bitte die Seife auffüllen?“

17. WAUdamm. Verstanden?

18. Ich, die dir diesen Witz erklärt, ist so unnötig wie dieses Tor.

19. Und wenn gerade so gar nichts klappt, hier dein seelenverwandtes Tier. Ein Hund, der mit einem Grashalm kämpft ... und verliert.

