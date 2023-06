Junger Mann ist der einzige Passagier auf Flug AA1952 – und hat seinen Spaß mit der Crew

Von: Sandra Sporer

Einen Mangel an Geduld kann man Phil Stringer definitiv nicht vorwerfen. Er wartete ganze 18 Stunden auf seinen Flug - und war am Ende der einzige Passagier.

Oklahoma City – Eigentlich sollte der Flug nach Charlotte, den Phil Stringer gebucht hatte, um 6:20 Uhr starten. Am Ende war es kurz vor Mitternacht, als der junge Mann ins Flugzeug stieg – als einziger Passagier. Alle anderen hatten umgebucht oder aufgegeben. Nicht verwunderlich, nachdem der Flug siebenmal verschoben wurde. Die Crew und Stringer hatten auf dem ungeplanten Privatflug jedenfalls sichtlich Spaß, wie man im TikTok-Video des jungen Amerikaners sehen kann.

Geduldsprobe: Nach 18 Stunden am Flughafen war der junge Amerikaner der einzige Fluggast

Insgesamt 18 Stunden musste Phil Stringer am Will Rogers World Airport in Oklahoma City ausharren. Allerdings war zu Anfang nicht klar, dass es so lange dauern würde. Im Laufe des Tages wurde der Flug insgesamt siebenmal verschoben, weil Wartungsarbeiten am Flugzeug durchgeführt werden mussten.

Ganze 18 Stunden musste der junge Amerikaner Phil Stringer auf seinen Flug warten – dann hatte er einen umso launigeren Flug. © Screenshot/TikTok

Das Nachrichtenmagazin Daily Dot berichtete über den Vorfall und sprach via Instagram mit Stringer über seine Erfahrung. Der Immobilienunternehmer berichtete, dass er davon ausgegangen sei, dass der Flug früher oder später gecancelt werden würde, aber es nicht dazu kam. Er hätte auch versucht, einen anderen Flug zu buchen, aber die früheste Option war am nächsten Morgen und das war ihm zu spät.

Folglich blieb ihm nichts anderes übrig, als zu warten. Die Wartezeit verbrachte er im Starbucks des Flughafens und arbeitete von dort aus. Als er dann um kurz vor Mitternacht an sein Gate kam, wartete dort eine Überraschung auf ihn: Er war der einzige Passagier des Flugs AA1952.

Der unerwartete Privatflug wird via TikTok dokumentiert - die Crew hat sichtlich Spaß

Die Crew, die, wie Stringer in seinem TikTok-Video erklärt, extra für den Flug wieder aus dem Hotel geholt wurde, war sichtlich gut gelaunt, als sie ihren Passagier an Bord des Airbus A321 begrüßten. Wesentlich weniger entspannt lief es bei einem ebenfalls 18 Stunden verspäteten Flug am Münchner Flughafen – am Ende musste sogar die Polizei eingreifen. Der Münchner Flug wurde von der Fluggesellschaft Marabu durchgeführt, die momentan immer wieder Probleme mit Verspätungen hat.

Die Kommentare unter dem Video feiern Stringers unverhofften Privatflug. „Das Flugzeug ist nur für dich geflogen. Wer sonst kann das sagen?“, schreibt ein Nutzer begeistert. Ein weiterer Kommentar lautet: „Sieht aus als hättest du eine richtig coole Crew gehabt.“ Darauf antwortete Stringer: „Wir hatten unseren Spaß“ (sp)